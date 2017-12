Wallisellen (ots) -



- Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) analysiert 367

Produktrückrufschadenfälle aus 28 Ländern in 12 Branchen

- Ein grosser Rückruf verursacht im Schnitt einen Schaden in Höhe von

10,5 Millionen Euro - durch "Domino-Effekte" erreichen einzelne

Fälle jedoch auch Milliardenhöhe

- Automobilindustrie am stärksten betroffen, gefolgt von der

Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie und IT-/Elektroniksektor

- Produktrückruf im Fokus der Schweizer Nahrungsmittel- und

Getränkeindustrie



Teure Fehler: Ein defektes Pedal führt dazu, dass ein Auto

unbeabsichtigt beschleunigt. Die Verarbeitung von schadhaften

Erdnüssen verursacht einen branchenweiten Umsatzrückgang von 25%.

Jeder dieser Vorfälle löste grosse Produktrückrufe aus, die zu

Milliardenverlusten führten. Das produktbezogene Risiko ist eine der

grössten Gefahren, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind.

Rückrufrisiken haben in den letzten zehn Jahren erheblich zugenommen

und das Potenzial für grössere und komplexere Schäden steigt weiter,

warnt der Industrieversicherer Allianz Global Corporate & Specialty

(AGCS) in einem neuen Bericht. Die Auswertung von 367 weltweiten

Versicherungsfällen zeigt, dass die Automobilindustrie am stärksten

von Produktrückrufen betroffen ist, gefolgt vom Lebensmittel- und

Getränkesektor.



Die Rückrufaktionen sind in den letzten zehn Jahren stetig

gestiegen. "Wir sehen heute Rekordzahlen bei Rückrufaktionen in Bezug

auf Grösse und Kosten", sagt Christof Bentele, Head of Global Crisis

Management bei AGCS. Dazu tragen aus seiner Sicht vielfältige

Faktoren bei, darunter eine strengere Regulierung und härtere

Strafen, der Aufstieg grosser multinationaler Konzerne und komplexere

globale Lieferketten, das wachsende Bewusstsein der Verbraucher, die

Auswirkungen des wirtschaftlichen Drucks in Forschung, Entwicklung

und Produktion und die zunehmende Bedeutung von Social Media.



Die Studie "Product Recall: Managing The Impact of the New Risk

Landscape" analysiert zwischen 2012 und dem ersten Halbjahr 2017

insgesamt 367 Produktrückrufforderungen aus 28 Ländern in 12

Branchen. Die Hauptursache für Rückrufe sind ein mangelhaftes Produkt

oder eine fehlerhafte Ausführung, gefolgt von einer

Produktverunreinigung. Die durchschnittlichen Kosten für einen

grösseren Rückruf belaufen sich auf über 10,5 Millionen Euro, wobei

die Kosten für einige grosse Rückrufe in der letzten Zeit diese Summe

bei weitem übersteigen. Über 50% der Schäden sind auf nur zehn

Rückrufe zurückzuführen. Der IT-/Elektroniksektor ist laut der

AGCS-Schadensanalyse nach der Automobilindustrie und der

Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie die am dritthäufigsten

betroffene Branche.



Automobil-Branche wegen "Domino-Effekt" mit teuersten

Rückrufaktionen



"Automobil-Rückrufe machen über 70% der Summe aller analysierten

Schäden aus, was angesichts der jüngsten Rekordaktivitäten sowohl in

den USA als auch in Europa wenig überraschend ist. Wir sehen immer

mehr Rückrufe mit immer mehr betroffenen Fahrzeugen in der

Automobilindustrie", sagt Carsten Krieglstein, Regional Head of

Liability, Central & Eastern Europe, AGCS. "Dazu tragen Faktoren wie

anspruchsvollere Technik, verkürzte Produkttestzeiten, Outsourcing

von Forschung und Entwicklung und zunehmender Kostendruck bei. Der

technologische Wandel in der Automobilindustrie hin zur elektrischen

und autonomen Mobilität wird weitere Rückrufrisiken mit sich

bringen."



Bei einer der bis dato grössten Rückrufaktionen in der

Automobilbranche wegen defekter Airbags werden wohl 60 bis 70

Millionen Fahrzeuge von mindestens 19 Herstellern weltweit in die

Werkstätten zurückgeholt. Die Kosten werden auf fast 21 Mrd. Euro

geschätzt. Dieser Fall verdeutlicht den zunehmenden "Domino-Effekt",

der sich auf den Automobilsektor, aber auch auf andere Branchen

auswirkt. Da viele gängige Komponenten von vielen Herstellern

gleichzeitig verwendet werden, kann ein einziger Rückruf Auswirkungen

auf eine ganze Branche haben.



Produktrückruf im Fokus der Schweizer Nahrungsmittel- und

Getränkeindustrie



Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist der am

zweithäufigsten betroffene Sektor, auf den 16% der analysierten

Verluste entfallen. Die durchschnittlichen Kosten für einen

signifikanten Produktrückruf betragen fast 8 Mio. Euro. Nicht

deklarierte Allergene (einschliesslich Fehlbeschriftung von

Inhaltsstoffen) und Krankheitserreger sind ein grosses Problem,

ebenso wie die Kontamination durch Glas-, Kunststoff- und

Metallteile. "Auch in der Schweiz sind Produktmanipulation und

Produktrückruf bei unseren Kunden in der Nahrungsmittel- und

Getränkeindustrie ein grosses Thema", erklärt Christoph Müller, der

für das AGCS-Geschäft in der Schweiz verantwortlich ist. Die

vermehrte Nachfrage nach Versicherungslösungen geht in der Schweiz

vor allem von grossen Endkunden aus, die sich gegen Schwierigkeiten

Ihrer Schlüssellieferanten absichern möchten. "Ein weiterer Treiber

im Markt sind die Schadenerfahrungen der Vergangenheit, die

unmittelbar auf Produktrückruf oder Produktmanipulation

zurückzuführen sind", so Müller.



Produkte aus Asien, so die AGCS-Studie, lösen weiterhin eine

überproportionale Anzahl von Rückrufaktionen in den USA und Europa

aus, was die Verschiebung der globalen Lieferketten nach Osten und

die historisch schwächeren Qualitätskontrollen in einigen asiatischen

Ländern widerspiegelt. Doch zunehmende Sicherheitsvorschriften und

das wachsende Bewusstsein der Verbraucher sorgen dafür, dass die

Rückrufaktionen auch in Asien zunehmen.



Frühzeitiges Krisenmanagement als Teil der Unternehmens-DNA



Vorausschauende Planung und Vorbereitung können einen grossen

Einfluss auf die Grösse eines Rückrufs und den finanziellen und

Reputationsschaden haben. Als Teil eines ganzheitlichen

Risikomanagementkonzepts können spezialisierte

Produktrückrufversicherungen Unternehmen dabei unterstützen, sich

schneller zu erholen, indem sie die Kosten für einen Rückruf,

einschliesslich Betriebsunterbrechung, decken. Solche Versicherungen

bieten auch Zugang zu Krisenmanagement-Services und spezialisierten

Beratern. Diese prüfen die Verfahren eines Unternehmens und

unterstützen bei einer Produktkontamination weltweit bei der

Zusammenarbeit mit Behörden, Kommunikation, Rückverfolgung von

Produkten, sowie Laboruntersuchungen von kontaminierter Ware

einschliesslich Genomsequenzierung und DNA-Tests.



"Es wird jetzt viel mehr darauf geachtet, wie Unternehmen mit

fehlerhaften oder verunreinigten Produkten umgehen, wie schnell sie

reagieren und wie zuverlässig sie in Sachen Produktsicherheit sind.

Mehr denn je melden sich auch Verbraucher zu Wort und machen ihre

Konsumentscheidungen davon abhängig, wie Unternehmen mit Krisen

umgehen. Ein Unternehmen, das Krisenmanagement als Teil seiner DNA

versteht, ist weitaus weniger anfällig für einen grossen Skandal",

sagt Bentele.



