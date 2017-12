Frankfurt - UBS Global Asset Management erweitert des ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis (ISIN IE00BD34DJ91/ WKN A2H7WJ) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen zu partizipieren. Der S&P 500 repräsentiere die wichtigsten US-Branchen und werde in US-Dollar berechnet. Jedoch werde mit dieser Anteilsklasse das Wechselkursrisiko zwischen Euro und US-Dollar abgesichert. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Index erfolge nach Marktkapitalisierung.

Den vollständigen Artikel lesen ...