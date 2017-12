Mit scharfen Worten weist BMW-Vorstand Klaus Fröhlich Kritik der Deutschen Umwelthilfe zurück. Die Organisation wirft dem Konzern geschönte Abgaswerte vor - und fordert den Zulassungsentzug für ein Diesel-Modell.

Die Deutsche Umwelthilfe will die Typzulassung eines von ihr getesteten BMW-Modells wegen angeblich zu hoher Abgaswerte überprüfen lassen. Man habe eigene Messergebnisse dem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und dem Kraftfahrtbundesamt zukommen lassen, sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Dienstag in Berlin. Sollten sich die Messungen bestätigen, fordert Resch einen Entzug der Typzulassung "und gleichzeitig einen amtlichen Rückruf für alle Fahrzeuge zu veranlassen, die eine ähnliche Abgasreinigung haben." Es geht um einen BMW 320d aus dem Jahr 2016. BMW weist die Vorwürfe zurück.

Der Konzern entgegnet, die Fahrzeuge des Autobauers entsprächen grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften und seien nicht manipuliert. Zudem habe der TÜV Süd ein technisch identisches Modell schon 2015 überprüft und ein "sehr robustes Abgasverhalten" bescheinigt. "Wenn ein Tester bewusst und zielgerichtet untypische Fahrweisen im Randbereich erzwingt, dann hat das Züge einer gezielten Kampagne", sagte Vorstandsmitglied Klaus Fröhlich.

Resch sagte, es bestünden "sehr starke Indizien für das Vorhandensein einer Abschalteinrichtung", die schon im "mittleren ...

