Aus der aktuellen Ausgabe von Maydorns Meinung: Erst vor exakt einer Woche hatte der Bitcoin erstmals die Marke von 10.000 Dollar geknackt, jetzt ist die digitale Währung nur noch einen Wimpernschlag von der 12.000er-Marke entfernt. Zwischendurch ging es am vergangenen Donnerstag aber auch einmal bis auf fast 9.000 Dollar nach unten. Bei derartig großen Ausschlägen gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man ist von seinen eigenen Trading-Fähigkeiten so überzeugt, dass man versucht, diese Schwankungen gewinnbringend für sich zu nutzen oder man kauft sich einfach einige Bitcoins (oder Bruchteile davon) und schaut am besten gar nicht mehr hin - oder frühestens in ein paar Monaten.

