Themen heute:

Mehr Nachhaltigkeit in der Zulieferkette: Ford ist Teil der globalen "DRIVE Sustainability"-Initiative /// DAB+ in Europa: schnelle Fortschritte bei Digitalisierung des Rundfunks

1.

"DRIVE Sustainability" ist eine gemeinschaftliche Initiative von zehn führenden Automobilunternehmen, zu denen auch Ford gehört. Zu den Zielen dieser Nachhaltigkeits-Partnerschaft zählt die Einrichtung einer Beobachtungsstelle, um ethische, ökologische und arbeitsrechtliche Schwachstellen bei der Beschaffung von Rohstoffen und Materialien zu identifizieren und zu verbessern.

Ford bekleidet seit langem eine führende Position in Bezug auf die Nachhaltigkeit in der Lieferkette und hat sich bereits zahlreichen internationalen Initiativen angeschlossen, um die eigenen Unternehmens-Aktivitäten stetig weiter zu verbessern. Mit Zulieferern in mehr als 60 Ländern und mit bis zu zehn Geschäftsstufen zwischen der ursprünglichen Rohstoffquelle und den fertigen Fahrzeugteilen hat Ford spezifische Programme eingeführt, um sicherzustellen, dass Zulieferer die hohen Standards des Unternehmens erfüllen. "Dies ist eine perfekte Gelegenheit für einen integrierten Ansatz unter den Automobilherstellern, um eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Es geht um wichtige Fragen der Nachhaltigkeit, dazu zählen Arbeitsbedingungen und unser kollektiver ökologischer Fußabdruck", sagt man bei Ford of Europe. Mit Hilfe von CSR Europe, einem europäischen Unternehmensnetzwerk für Corporate Social Responsibility, soll "DRIVE Sustainability" mehr Transparenz schaffen, die Arbeitsbedingungen verbessern und vielfältige Themen auf allen Ebenen der Lieferkette adressieren.

2.

Das Digitalradio DAB+ ist nach Informationen des Vereins Digitalradio Deutschland auf dem Vormarsch in ganz Europa. Nach Norwegen bereiten die nächsten Länder den Ausstieg aus der analogen UKW-Technik vor, in anderen wird DAB+ neu eingeführt.

Als einer der europäischen Schlüsselmärkte wird Frankreich den Ausbau des digital-terrestrischen Radios intensivieren. Wie die französische Medienbehörde CSA in Paris ankündigte, werden im nächsten Frühjahr regionale Programmangebote in Lille, Straßburg und Lyon auf Sendung gehen. Ein ganz neues Land auf der DAB+ Landkarte ist Kroatien. Am 20. November startete ein zunächst einjähriger Test mit 16 Privatradios. Vor wenigen Wochen haben die Wallonie (Belgien) und Dänemark ihre Sendernetze vom alten DAB-Modus auf den modernen Standard DAB+ umgestellt. In Südtirol wird in Kürze das Ende von UKW eingeläutet. Der von der Landesregierung verabschiedete Plan sieht die Abschaltung der ersten sechs UKW-Anlagen noch in diesem Jahr vor

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.