Genf - Fluggesellschaften in aller Welt steuern im kommenden Jahr laut einer Branchenschätzung auf einen neuen Gewinnrekord zu. Schon 2017 dürften die Fluglinien mit insgesamt 34,5 Milliarden US-Dollar (29,1 Mrd Euro) mehr verdienen als zwischenzeitlich erwartet, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Das wäre fast so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2015 - und das trotz der jüngsten Pleiten wie bei Air Berlin . Im kommenden Jahr sollen die branchenweiten Profite dann mit 38,4 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand erreichen.

Zu der überraschend starken Prognose tragen Fluggesellschaften aus allen grossen Weltregionen bei. Vor allem die lange vergleichsweise schwache europäische Luftfahrtbranche dürfte der IATA zufolge 2017 und 2018 voraussichtlich in neue Höhen vorstossen. Hatten sie 2015 erst 6,7 Milliarden und 2016 rund 8,8 Milliarden Dollar verdient, sollen es 2017 nun 9,8 Milliarden und 2018 sogar 11,5 Milliarden Dollar werden.

Zuletzt hatten die Insolvenzen von Alitalia, Air Berlin und des britischen ...

