FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Handeln und Helfen am 6. Dezember: Jeder Trade zählt. Denn für jede Order, die morgen über den Handelsplatz Frankfurt ausgeführt wird, spendet die Spezialistne vom Parkett und die Deutsche Börse die Handels- und Transaktionsentgelte an karitative Projekte.

Anleger, die an diesem Tag Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs oder ETPs in Frankfurt handeln, unterstützen die beiden Einrichtungen "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V." und "FFBT - Frankfurter Förderverein zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen".

Selbstverständlich entstehen für Sie dadurch keine zusätzlichen Kosten. Sie verbinden also das Geschäftliche mit etwas Gutem und helfen Menschen in Not.

Sie handeln - wir spenden!

Die elf als Spezialisten tätigen Unternehmen auf dem Parkett spenden ihre Erlöse aus dem Handelsentgelt an den Förderverein zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen aus Frankfurt. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Behandlung und Begleitung von Patienten mit einer Tumorerkrankung zu verbessern. Die Handelserlöse der Börse Frankfurt gehen an die Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt, die unbürokratische Unterstützung und Begleitung für die erkrankten Kinder und deren Angehörige bietet. Das bedeutet: Jeder Trade zählt!

Die Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt verfolgt das Ziel die Bedingungen für die jungen Patienten und deren Familien im stationären und ambulanten Bereich der Kinderkrebsklinik zu verbessern.

Der Frankfurter Förderverein zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen hat sich zum Ziel gesetzt, die umfassende Behandlung und Begleitung von Patienten mit einer Tumorerkrankung zu verbessern und die Pflege und intensive Betreuung von Krebspatienten in der Region zu fördern.

Über die Spezialisten

Die Spezialisten am Handelsplatz Börse Frankfurt unterstützen den Wertpapierhandel, indem sie die Orderbücher der einzelnen Papiere betreuen. Sie informieren den Markt über das aktuelle Preisniveau, indem sie fortlaufend Handelsspannen veröffentlichen. Weiterhin sorgen die Spezialisten durch die zusätzliche Bereitstellung von Liquidität dafür, dass alle Wertpapiere jederzeit handelbar sind - was zu einer hohen Handelsqualität führt.

Diese Unternehmen sind als Spezialisten tätig:

- Baader Bank AG - Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG - equinet Bank AG - Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH - ICF BANK AG# - mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG - ODDO SEYDLER BANK AG - Renell Wertpapierhandelsbank AG - Steubing AG - Tradegate AG Wertpapierhandelsbank - Walter Ludwig Wertpapierhandels GmbH 5. Dezember 2017, © Deutsche Börse AG

