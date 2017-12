Liebe Trader,

Seit den Verlaufshochs aus Mai 2017 und einer Durststrecke im Diabetis-Geschäft wertet die Aktie des französischen Pharmaunternehmens Sanofi entsprechend weiter ab. Ein zunehmender Preiskampf unter den Pharmaherstellern und auslaufende Patente schmälern die Marktanteile Sanofis merklichen und brachten das Papier entsprechend unter Druck. Obwohl das Unternehmen zunehmend auf die Digitalisierung in der Pharmabranche setzt, wird sich ein entsprechender Erfolg wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres zeigen und womöglich zu einer Stabilisierung der Akte führen. Solange aber sind weiter nachlassende Notierungen zu verzeichnen, wodurch das Wertpapier zielstrebig in Richtung der gegen Ende 2016 gerissen Kurslücke entgegen steuert. Außerdem weist der Kursverlauf aus den letzten Monaten eine klare SKS-Formation auf, die aus charttechnischer Sicht einen weiteren Kursrückgang rechtfertigt.

Short-Chance:

Im Bereich der Jahrestiefs von 73,39 Euro sollte es beim Wertpapier von Sanofi zunächst einmal zu einer zwischengeschalteten Stabilisierung kommen, diese dürfte sich jedoch nicht sehr weit zur Oberseite ausdehnen. Deshalb kann unterhalb dieses Kursniveaus auch ein weiterer Short-Ansatz bis in den Bereich von 69,34 Euro angegangen werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei deisem Szenario aber noch knapp über dem Niveau von 75,00 Euro aufhalten. Eine merkliche Entspannung des Chartbildes würde sich hingegen bei einem nachhaltigen Kursanstieg über die Marke von mindestens 77,85 Euro einstellen und könnte rasch in den Bereich von 80,00 Euro wieder aufwärts führen. Spätestens an dieser Stelle sind jedoch wieder größere Gewinnmitnahmen einzuplanen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 73,30 Euro

Kursziel: 69,34 Euro

Stopp: > 75,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,70 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Sanofi S.A., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 73,65 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.