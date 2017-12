Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaft der Eurozone legt im November einen Gang zu

Die Wirtschaft der Eurozone hat im November einen Gang hochgeschaltet und ist so stark gewachsen wie zuletzt vor über sechseinhalb Jahren. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, kletterte auf 57,5 Zähler von 56,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Deutsche Dienstleister wachsen im November etwas langsamer

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland sind im November etwas langsamer gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 54,3 Punkte von 54,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 54,9 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

HWWI erhöht Wachstumsprognosen für Deutschland

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat angesichts der hohen Konjunkturdynamik seine Wachstumsprognosen für Deutschland angehoben. "Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst nun schon seit 2014 mit Raten oberhalb des Potenzialpfads, der bei knapp 1,5 Prozent veranschlagt wird, und das dürfte sich - vorbehaltlich unvorhersehbarer Schocks - in den kommenden beiden Jahren ähnlich fortsetzen", erklärte das HWWI. Für 2017 erwartet das Institut jetzt ein BIP-Plus von 2,2 (bislang: 1,8) Prozent. Für 2018 lautet die Prognose auf 2,1 (1,6) Prozent und für 2019 auf 1,6 Prozent.

Britische Dienstleister verlieren spürbar an Schwung

Die britischen Dienstleister haben im November einen Rückschlag erlitten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft fiel auf 53,8 Punkte von 55,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten dagegen einen Indexstand von 55,0 Punkten prognostiziert.

EZB überwacht nur noch 119 Banken direkt

Die Zahl der "signifikanten", direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) überwachten Banken hat sich 2017 verringert. Nach Mitteilung der EZB werden nur noch 119 (bisher: 125) Institute als signifikant eingestuft. Das sei vor allem das Ergebnis veränderter Konzernstrukturen und anderer Entwicklungen, teilte die EZB mit.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,3 nach 5,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert; der bisherige Tiefstand war am 7. November mit einer Zuteilung von 2,7 Milliarden Euro verzeichnet worden.

Flüchtlinge und Glyphosat sorgen für Ärger zwischen SPD und CSU

Nach dem Platzen der Jamaika-Verhandlungen zeichnen sich nun auch harte Auseinandersetzungen bei den Vorgesprächen über eine Neuauflage der Großen Koalition ab. Die Flüchtlingspolitik mit dem umstrittenen Familiennachzug und der Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat auf den Feldern sorgt für Krach zwischen SPD und CSU. Nachdem dem der SPD-Vorstand hohe Forderungen für Gespräche mit CSU und CSU aufgemacht hat, folgte tags darauf der Konter von CSU-Chef Horst Seehofer. Er warnte die Sozialdemokraten, an der Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz zu rütteln.

Autoimporteure nehmen deutschen Herstellern erneut Marktanteile ab

Die ausländischen Autohersteller haben dieses Jahr überproportional vor allem von der Nachfrage von Flottenkunden profitiert und dürften ihren Marktanteil in Deutschland erneut steigern. Insgesamt dürfte der Markt um 2,3 Prozent auf voraussichtlich 3,43 Millionen Autos dieses Jahr wachsen, so der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). Das sei das höchste Volumen des Pkw-Marktes seit acht Jahren.

Autoimporteure lehnen Beteiligung an Mobilitätsfonds weiter ab

Die ausländischen Autohersteller lehnen eine finanzielle Beteiligung am Mobilitätsfonds zur Verbesserung der Luftqualität und Vermeidung von Fahrverboten weiter ab. "Diese Problematik muss auf europäische Ebene übertragen werden", sagte Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). Es könne nicht Aufgabe der internationalen Hersteller sein, sich an nationalen Förderprogrammen der Verkehrsinfrastruktur zu beteiligen, so Zirpel.

DIHK warnt vor Blockade der WTO durch die Trump-Regierung

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich alarmiert über zunehmende Tendenzen gezeigt, nach denen die USA die Welthandelsorganisation WTO blockieren wollen. Für die WTO-Ministerkonferenz vom 10. bis 13. Dezember in Buenos Aires sah der DIHK eine "unsichere Rolle" der USA. "Wir rechnen nicht damit, dass die USA da austreten, aber es ist nicht völlig unwahrscheinlich", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

OECD: Reform der Rentensysteme verliert an Schwung

Der von finanziellen Zwängen getriebene Eifer bei der Reform von Rentensystemen hat in den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) abgenommen. Grund ist nach Aussagen der OECD der wieder bessere Zustand der öffentlichen Finanzen. Gleichwohl hat eine Reihe von Mitgliedsländer in den vergangenen zwei Jahren das gesetzliche Renteneintrittsalter und die Höhe der Rentenbeiträge beziehungsweise -zahlungen geändert, wie die OECD in ihrem alle zwei Jahren erscheinenden Rentenbericht feststellt.

Spaniens Oberstes Gericht zieht europäischen Haftbefehl für Puigdemont zurück

Das Oberste Gericht Spaniens hat die europäischen Haftbefehle gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und vier seiner Minister zurückgezogen. Richter Pablo Llarena verwies am Dienstag zur Begründung seiner Entscheidung auf eine Ankündigung der Katalanen, zu den Regionalwahlen am 21. Dezember aus dem ausländischen Exil nach Spanien zurückkehren zu wollen. Die nationalen Haftbefehle auf spanischer Ebene sollen aber bestehen bleiben.

Katalanische Parteien starten Wahlkampf vor Abstimmung am 21. Dezember

In Katalonien hat der Wahlkampf für die Regionalwahl am 21. Dezember begonnen. Der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont wandte sich in der Nacht zu Dienstag per Videoschaltung aus seinem belgischen Exil an die Mitglieder seiner Partei in Barcelona und übte scharfe Kritik an der spanischen Zentralregierung. Einige Stühle in den Zuschauerreihen blieben symbolisch für jene katalanischen Politiker leer, die sich wegen des Unabhängigkeitsreferendums in Untersuchungshaft befinden.

Erdogan: Jerusalem ist eine "rote Linie für die Muslime"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die USA in starken Worten vor einer Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gewarnt. "Herr Trump, Jerusalem ist eine rote Linie für die Muslime", sagte Erdogan am Dienstag in einer Rede vor der Fraktion seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP). Er warnte, die Türkei könnte im Fall einer Änderung des Status von Jerusalem einen Abbruch ihrer Beziehungen zu Israel erwägen.

