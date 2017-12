Gesundheitsunternehmen erwirbt Alliance Life Sciences und Health Strategies Group

Water Street Healthcare Partners, ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf den Gesundheitssektor konzentriert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwei Übernahmen abgeschlossen hat, um eine führende globale Plattform mit Vermarktungsdienstleistungen für Life-Sciences-Unternehmen aufzubauen. Das Gesundheitsunternehmen hat Alliance Life Sciences und Health Strategies Group übernommen. Water Street wird die beiden Unternehmen zusammen mit der im vergangenen Jahr übernommenen The Access Group unter dem Dach eines globalen Unternehmens zusammenführen, das Life-Science-Unternehmen ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für die Vermarktung anbieten wird, um diese bei der Markteinführung von neuen Therapien, dem Erreichen des Marktzugangs und der Sicherung von Marktanteilen zu unterstützen.

"Wir freuen uns, an vorderster Front Life-Sciences-Unternehmen bei der Entwicklung, Steuerung und Bereitstellung neuer Outcome-basierter Therapien, die sich an spezifische Patientengruppen und Krankheiten richten, umfassend zu unterstützen", so Jim Lang, Executive Advisor bei Water Street, der beim neu zusammengeschlossenen Unternehmen den Posten des Executive Chairman übernehmen wird. "Durch das Zusammenführen dieser beiden marktführenden Unternehmen mit The Access Group gehen wir den nächsten Schritt beim Aufbau eines Weltmarktführers, der mit seinem integrierten Lösungsportfolio Life-Sciences-Unternehmen dabei unterstützen wird, die richtigen Therapien für die richtigen Patienten mit dem richtigen Wert anzubieten."

Alliance wurde im Jahr 2008 gegründet und ist auf die Maximierung von Umsätzen und die Optimierung der Preisgestaltung für seine Kunden spezialisiert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Tools und Daten für die weltweite Preisanalyse sowie Dienstleistungen für die externe Auftragsvergabe und die Ertragssteuerung an, einschließlich Business Process Outsourcing und operativer Dienstleistungen für digitales Marketing.

Die 1992 gegründete Health Strategies Group ist führend mit ihrer Expertise im Bereich Marktzugang und ihrer maßgeschneiderter Forschung für Pharma- und Biotech-Experten. Ihr Analystenteam analysiert Trends und identifiziert Chancen, um Unternehmen bei der Optimierung des Zugangs und des Vertriebs ihrer Produkte zu unterstützen.

Emmanuel Doe, CEO, Alliance, erläuterte hierzu: "Zusammen mit der Health Strategies Group und The Access Group werden wir unseren Kunden ein noch tieferes und umfassenderes Portfolio an Lösungen der nächsten Generation bieten können und das gesamte Spektrum ihrer Bedürfnisse in der Vermarktung abdecken. Als eine Einheit unter einem gemeinsamen Dach werden wir über einen noch größeren Einfluss auf die Abstimmung der Ergebnisse bei Patienten, Pflegepersonal, Ärzten und Kostenträgern für pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte verfügen."

Alan Crowther, President Global Markets, Alliance, fügte hinzu: "Unsere Kunden arbeiten mit unglaublich hohem Tempo und unter extrem hohem Einsatz, um neue und lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Durch den Aufbau dieser neuen Plattform mit Water Street können wir unsere Kapazitäten in den Bereichen Softwareentwicklung, Datenmanagement und Business Process Outsourcing mit neuen Dienstleistungen kombinieren, die den Zugang zu diesen dringend benötigten Therapien für die Patienten beschleunigt."

Das neue globale Unternehmen von Water Street wird mit Life-Sciences-Unternehmen bei der Einführung neuer Therapien und der Optimierung bereits vorhandener Therapien für die betreffenden Patientengruppen zusammenarbeiten und sie mit folgendem Lösungsportfolio unterstützen:

Strategische und andere Beratungsdienstleistungen

Umsetzung und Durchführung mit Agentur

Produkte für Forschung, Daten und Analysen

Schlüsselfertige Lösungen für ausgelagerte Aktivitäten

Alliance, Health Strategies Group und The Access Group werden weiterhin unter ihren derzeitigen Namen und Führungsteams tätig sein. Die Führungskräfte jedes Unternehmens berichten an den Verwaltungsrat der Holding-Gesellschaft, die unter der Leitung von Jim Lang als Executive Chairman stehen wird.

Über die finanziellen Eckdaten der Übernahmen wurde Stillschweigen vereinbart.

Alliance Life Sciences ist ein globaler Wegbereiter, der mit einzigartigen Lösungen für komplexe Fragestellungen in der Vermarktung für Sicherheit sorgt und neue Wertschöpfungsmöglichkeiten eröffnet. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich Life Sciences verfügt das weltweite Expertenteam über umfassendes Know-how und unterstützt Unternehmen bei der Lösung von Problemen bei der Vertrags- und Preisgestaltung, der Kostenerstattung sowie Vermarktungsaktivitäten. Alliance betreut führende Pharmahersteller, mittelständische Life-Sciences-Unternehmen, verschiedene Hersteller medizinischer Geräte sowie Diagnostikunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.alscg.com.

Die Health Strategies Group verfügt über ein engagiertes Team von Forschungsexperten, die Trends aufspüren, Kundenbedürfnisse ermitteln und Barrieren und Chancen für Biopharma-Unternehmen innerhalb des dynamischen Branchenumfeldes im Gesundheitswesen identifizieren. Vor Kurzem wurde die Health Strategies Group als das führende Marktforschungsunternehmen bewertet, das Pharma- und Biotech-Führungskräfte bei Fragen des Marktzugangs empfehlen würden. Weitere Informationen finden Sie unter healthstrategies.com.

The Access Group bei MM&M fünf Jahre in Folge unter den Top-100-Agenturen bietet seinen Kunden ein großes Spektrum an Dienstleistungen, das von traditionellen Taktiken der Markteinführung bis zu tiefgehenden Markteinschätzungen reicht. Das Unternehmen deckt das gesamte Product Lifecycle Management ab vom Prelaunch bis zum Verlust der Exklusivität -, um strategische Markenlösungen zu schaffen, die die Nachfrage über verschiedene Stakeholder-Kanäle hinweg antreiben. The Access Group bietet strategische und taktische Lösungen, die Unternehmen beim Überwinden interner und externer Hürden im sich ständig verändernden Branchenumfeld im Gesundheitswesen unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter http://theaccessgp.com.

Water Street ist ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf den Gesundheitssektor konzentriert. Das Unternehmen kann auf einen beeindruckenden Leistungsausweis beim Aufbau marktführender Unternehmen in wichtigen Wachstumsbranchen im Gesundheitswesen verweisen. Es hat bei seinen Investments mit einigen der weltweit führenden Healthcare-Unternehmen zusammengearbeitet, einschließlich Johnson Johnson, Medtronic, Smith Nephew und Walgreen Co. Das Team von Water Street besteht aus Führungskräften der Branche und Anlagespezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung mit Investitionen in globale Healthcare-Unternehmen und dem operativen Geschäft dieser Unternehmen. Das Unternehmen ist in Chicago ansässig. Weitere Informationen zu Water Street finden Sie unter waterstreet.com.

