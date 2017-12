SolarWinds MSP: Nieuwe Europese GDPR-studie van SolarWinds MSP onder IT leveranciers en eindgebruikers laat vooruitgang zien, maar er blijft nog veel te doen

36% van de IT leveranciers en 37% van de eindgebruikers bereiden zich voor op GDPR compliancy; slechts 10% van de leveranciers en 3% van de eindgebruikers zijn al volledig voorbereid

LONDON, Dec. 05, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds MSP (http://www.solarwindsmsp.com/), een wereldwijd vooraanstaande leverancier van uitgebreide, schaalbare IT service management oplossingen voor IT solution providers en MSP's, heeft de uitkomsten bekend gemaakt van een Europees GDPR onderzoek onder IT leveranciers en eindgebruikers waaruit weliswaar vooruitgang blijkt, maar dat tevens aantoont dat er nog veel werk verricht moet worden om volledig klaar te zijn voor GDPR.

Voor het onderzoek werden 250 directieleden van resellers, MSP's, consultants en andere channelpartijen ondervraagd in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Italië, evenals 140 IT verantwoordelijken bij eindgebruikerorganisaties in het Verenigd Koninkrijk. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat 36 procent van de ondervraagde IT leveranciers en 37 procent van de eindgebruikers actief bezig zijn met de uitvoering van plannen om volledig voorbereid te zijn. Echter, slechts tien procent van de IT leveranciers en maar drie procent van de eindgebruikers gaven aan dat ze al volledig voorbereid zijn.

Met ingang van 25 mei 2018 moet ieder bedrijf binnen de Europese Unie (EU) of daarbuiten, dat persoonlijke gegevens van EU-burgers verzamelt, opslaat of bewerkt, rekening houden met boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde, jaarlijkse omzet wanneer ze de nieuwe databeschermingsregels overtreden.

Als het gaat om databescherming verwachten IT leveranciers dat klanten meer gaan investeren in cloudopslag, encryptie en twee-factor authenticatie, evenals diensten als risico assessments en netwerk audits.

Het onderzoek laat verder zien dat de meerderheid van de ondervraagde eindgebruikers van plan is om resellers in te schakelen om dit soort lacunes in hun systemen te verhelpen. De top vijf technologie-gebieden waarin IT verantwoordelijken extra investeren of willen investeren om compliant te worden zijn: risico assessments (36 procent), cloud/online back-up en recovery (31 procent), encryptie (30 procent), opslagsystemen (29 procent) en mobile device management (26 procent).

"Ons belangrijkste doel om dit GDPR onderzoeksrapport samen te stellen was om een beeld te krijgen van de factoren waarmee IT leveranciers en MSP's rekening zouden moeten houden in de kritieke periode tot mei 2018 en hen te helpen om hun dienstverlening daar goed op af te stemmen," aldus Tim Brown, vice president en security architect bij SolarWinds MSP. "De resultaten laten zien dat, hoewel veel IT partijen en eindgebruikers nog een weg te gaan hebben, er ook al veel bedrijven op een goede manier bezig zijn om zich voor te bereiden. MSP's hebben daarbij uitstekende kansen om als trusted advisor van hun klanten een rol te spelen bij het bepalen hoe technologie en consultancy kunnen helpen bij de vaststelling van wat er nog moet gebeuren om op tijd volledig voorbereid te zijn voor GDPR."

Het volledige rapport kan hier (http://view.ceros.com/incisive-media/solarwinds-gdpr-netherlands-1-3/p/1) worden gedownload.

