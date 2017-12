Der Autozulieferer Schaeffler will einige seiner Service-Abteilungen zusammenlegen. Dadurch sind bis zu 375 Jobs in Gefahr. Betroffen ist neben der Konzernzentrale in Herzogenaurach auch der Standort Schweinfurt.

Wegen der geplanten Zusammenlegung zahlreicher Service-Abteilungen stehen beim bayerischen Autozulieferer Schaeffler womöglich bis zu 375 Stellen auf der Kippe. Betroffen seien neben Arbeitsplätzen in der Konzernzentrale in Herzogenaurach auch Jobs am Standort Schweinfurt, sagte ein Firmensprecher am Dienstag. Er betonte, es handele sich ...

