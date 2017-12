Kuscheln mit Quokkas, schmusen mit Koalas - Tierschützer kritisieren Wildtier-Selfies und wollen ihnen ein Ende setzen. Auf die überproportionale Zunahme dieser Fotos reagiert jetzt auch Instagram. Jedoch nur ein wenig.

Besondere Erlebnisse durch Fotos mit der Öffentlichkeit zu teilen, ist längst Normalität geworden und ist das Instagram-Geschäftsmodell. Damit die Authentizität des Erlebten nicht angezweifelt wird, rücken sich viele Mitglieder des sozialen Netzwerks am liebsten selbst in Bild - und fotografieren sich dabei immer häufiger mit wilden Tiere: Ein Koala- oder Quokka-Selfie beim Work-and-travel-Trip in Australien muss es schon sein.

Was für junge Erwachsene eine schöne Erinnerung ist, bedeutet für die Tiere aber großen Stress. Instagram hat daher am Donnerstag angekündigt, Wildtiere ab sofort durch einen entsprechenden Hinweis vor Selfies schützen zu wollen.

Wer den Hashtag Quokkaselfie bei Instagram eingibt, findet über 17.200 öffentliche Beiträge. Seit Donnerstag können diese Bilder aber nicht sofort aufgerufen werden. Zunächst erscheint ein Hinweis zu Tier- und Umweltschutz. "Tierquälerei sowie der Verkauf gefährdeter Spezies oder deren Körperteile ist auf Instagram untersagt", heißt es. "Du suchst gerade nach einem Hashtag, der möglicherweise zu Tierquälerei oder zur Zerstörung der Umwelt ermutigt." Außerdem wird auf den Hilfebereich von Instagram verlinkt, in dem über Wildtier-Missbrauch informiert wird. "Die Zerstörung der Umwelt zu riskieren ist es nie wert, ein paar Likes zu bekommen", heißt es in dem Text. Bisher ist er nicht auf deutsch verfügbar.

Wie Instagram am Donnerstag in einem Text auf dem Presse-Blog des Unternehmens mitteilte, ...

