Berlin (ots) - Die Mittelstandsallianz des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) begrüßt ein neues Mitglied: den Bundesverband Factoring für den Mittelstand (BFM). Der BFM ist die zentrale und mitgliederstärkste Interessenvertretung für das mittelständische Factoring in Deutschland.



Der Verband setzt sich für die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen ein, vor allem für eine Liquiditätsbeschaffung unabhängig von Banken. Ebenso finden Unternehmen, die einen passenden Factor suchen oder Fragen zum Thema Forderungsverkauf haben, im BFM einen kompetenten Ansprechpartner. "Finanzierung ist eines der drängendsten Themen im Mittelstand", so Mittelstandspräsident Mario Ohoven. Deshalb freue er sich besonders, mit dem BFM einen Experten auf diesem Gebiet für die Mittelstandsallianz gewonnen zu haben.



Factoring ist ein flexibles, bankenunabhängiges Konzept für die Unternehmensfinanzierung. Durch den laufenden Verkauf von Geldforderungen aus Warenlieferungen oder Dienstleistungen wird Liquidität sichergestellt - der Factor zahlt den Kaufpreis innerhalb von 24 Stunden. Die wichtigsten Funktionen von Factoring: eine kurzfristige Umsatzfinanzierung, Schutz vor Forderungsausfällen und Entlastung beim Debitorenmanagement.



Immer mehr mittelständische Unternehmen entdecken diese Form der Finanzierung, jedoch bleibe noch viel Luft nach oben. "Factoring als alternative Wachstumsfinanzierung zum klassischen Kontokorrentkredit bietet mittelständischen Unternehmen große Vorteile. Planbare Liquidität, einen integrierten Versicherungsschutz vor Forderungsausfall und erhebliche Entlastung im Debitorenmanagement. So können sich Unternehmen voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren", so Simon Schach, Vorstandsvorsitzender des BFM.



Zur Kooperation mit der Mittelstandsallianz sagt Schach weiter: "Es wird immer wichtiger, dass sich der Mittelstand in seiner ganzen Vielfalt vereint, um die gemeinsamen Anliegen besser an die Politik zu kommunizieren. Das Thema Factoring ist ein wesentlicher Finanzierungsaspekt für den Mittelstand und passt daher gut zum Themenkanon der Mittelstandsallianz."



Die Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägte Branchenverbände, die sich unter dem Dach des BVMW gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung einsetzen. Die Teilnehmer der Mittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstand dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen. Mit aktuell insgesamt 29 Verbänden vertritt die Mittelstandsallianz über 550.000 Mitglieder und 11 Millionen Arbeitnehmer.



