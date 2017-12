IRW-PRESS: US Cobalt Inc.: US Cobalt informiert über Neuigkeiten aus seinem ambitionierten Explorationsprogramm Diamantbohrungen liefern 0,51 % Co auf 32 Fuß und 0,38 % Co auf 41 Fuß (wahre Mächtigkeit)

5. Dezember 2017 - Vancouver, British Columbia - US Cobalt Inc. (das Unternehmen) (TSXV: USCO) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: USCTFF) hat im Juni 2017 mit seinem ambitionierten Explorationsprogramm begonnen und wird die Exploration während der Feiertage ab Ende der zweiten Dezemberwoche unterbrechen. Die Arbeiten werden Anfang Januar wieder aufgenommen. Ziel des Programms war es, die historische Mineralisierung auf einer Streichlänge von 1600 Fuß und bis in eine Tiefe von 600 - 700 Fuß zu bewerten. Das Programm enthielt bzw. enthält folgende Arbeitsschritte: - Sanierung von Stollen Nr. 1, um Zugang für detaillierte Schlitzprobenahmen und Kartierungen herzustellen; auf 20 Fuß wahrerer Mächtigkeit wurde ein Kobaltanteil von 0,57 % ermittelt (Pressemeldung vom 31. Juli 2017). - Sanierung von Stollen Nr. 2, um Kartierungen und untertägige Diamantbohrungen im Bereich der Kobaltmineralisierung in Streichrichtung westlich zu ermöglichen. - 40 obertägige Diamantbohrlöcher (~35.000 Fuß). Zersägte Bohrkernproben wurden in fünf Chargen unterteilt: 1. Charge 1 (13 Löcher) wurde in der Pressemeldung vom 4. Oktober 2017 veröffentlicht. Wichtigste Ergebnisse der Diamantbohrungen: 0,51 % Co auf 32 Fuß und 0,38 % Co auf 41 Fuß (wahre Mächtigkeit). 2. Charge 2 (7 Löcher): Erste Ergebnisse werden geprüft und sollen Mitte Dezember veröffentlicht werden. 3. Charge 3 (3 Löcher plus erweiterte Probenahme aus früheren Löchern) wird derzeit im Labor analysiert; die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende Dezember vorliegen. 4. Charge 4 (~7 Löcher): Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang Januar 2018 veröffentlicht. 5. Charge 5 (~10 Löcher): Ergebnisse werden voraussichtlich vor Ende Januar 2018 veröffentlicht.

- Sammlung von Proben für Mikroskop- und Rasterelektronenmikroskopanalyse; anhand dieser Arbeiten sollen kobalthaltige Mineralien und Begleitmineralien identifiziert werden.

US Cobalt plant derzeit das Explorationsprogramm für den Winter 2018. Hier die geplanten Programmpunkte:

- ~20 untertägige Diamantbohrlöcher (15.000 Fuß) ausgehend von Stollen Nr. 2; Erweiterung der Mineralisierung in westlicher Richtung und in der Tiefe. - Geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch, um die Mineralisierung erweitern und neue Ziele definieren zu können. - Metallurgische Untersuchungen von mineralisierten Proben aus Bohrkernen mit großem Durchmesser (H - 2,5 Inches) und aus kobaltreichen Zonen, die in Stollen Nr. 1 freigelegt wurden. - Berechnung der geschätzten Mengen und Erzgehalte im Einklang mit den aktuellen Richtlinien (CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves, National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Austausch der historischen Schätzung von Mengen und Erzgehalten für das Konzessionsgebiet laut historischen Angaben (1.279.000 Tonnen mit 0,59 % Kobalt). Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Das Unternehmen betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Siehe Hinweis für den Leser. - Alle Explorationsergebnisse werden erfasst und ausgewertet und sollen bei der Erweiterung der kobaltmineralisierten Zonen dienlich sein.

CEO Wayne Tisdale erklärt: Die Explorationsarbeiten im Projekt Iron Creek haben seit Beginn der Feldarbeiten Anfang des Sommers rasche Fortschritte gemacht. Das Projekt profitiert von den hervorragenden historischen Arbeiten, die in den 1960er und 1970er Jahren durchgeführt wurden - dazu zählen auch historische Bohrlöcher, ein Straßennetz sowie gut konzipierte Abbaustätten unter Tage -, und von den patentierten Bergbauclaims, mit denen Verzögerungen im Genehmigungsverfahren hintan gehalten werden. Die Fortschritte, die das Unternehmen während des ersten ganzjährigen Feldbetriebs erzielt hat, sollten das Projekt soweit bringen, dass es innerhalb von fünf Jahren fertiggestellt werden kann. Wir freuen uns schon sehr darauf, mit den Arbeiten für die erste moderne Ressourcenschätzung beginnen zu können, sobald alle Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2017-18 vorliegen.

Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen geprüft und genehmigt. Nähere Informationen erhalten Sie über: US Cobalt Inc. Wayne Tisdale, President T: (604) 639-4457 E: info@uscobaltinc.com Webseite: www.uscobaltinc.com. Hinweis für den Leser Das Unternehmen behandelt diese Schätzungen der Mengen und Erzgehalte aufgrund des Zeitpunkts der geologischen Arbeiten, die für die Aufstellung der aktuell erwarteten Tonnenmengen durchgeführt wurden, als historische Schätzungen. Die historischen Schätzungen weisen keine Kategorien auf, die den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) entsprechen, und wurden nicht als konform mit den aktuellen CIM Definition Standards erachtet. Sie wurden in den 1980er Jahren - noch vor Einführung und Umsetzung der Vorschrift NI 43-101 - vorgenommen. Die historischen Schätzungen sind in einem Bericht mit dem Titel Iron Creek Prospect, Lemhi County, Idaho (#0483) Progress Report enthalten, der von Terry A Webster und Thomas K Stump im Auftrag von Noranda Exploration, Inc. im Juli 1980 verfasst wurde. In diesem Bericht sind die für die Schätzung der historischen Mineralisierung verwendeten Cutoff-Werte und Metallpreise nicht im Detail angeführt; es wurde ein Mengenfaktor von 11 Kubikfuß pro Tonne angenommen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Das Unternehmen betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen.Weitere Arbeiten - unter anderem auch Bohrungen - sind erforderlich, um die geschätzten Ressourcen in die entsprechenden Kategorien laut CIM Definition Standards einstufen zu können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass aus den historischen Schätzungen nicht abgeleitet werden sollte, dass es tatsächlich wirtschaftliche Lagerstätten im Konzessionsgebiet gibt. Außerhalb dieser Pressemeldung hat das Unternehmen keine unabhängige Untersuchung der historischen Schätzungen oder anderer in dieser Pressemitteilung enthaltenen Daten durchgeführt und hat auch die Ergebnisse vorangegangener Explorationsarbeiten nicht auf unabhängige Weise analysiert, um die Genauigkeit der Daten verifizieren zu können. Das Unternehmen glaubt, dass die historischen Schätzungen und andere Informationen in dieser Pressemeldung für die weitere Exploration im Konzessionsgebiet relevant sind, weil sie auf eine bedeutende Mineralisierung hinweisen, die das Ziel des aktuellen Explorationsprogramms des Unternehmens darstellt. Die Proben aus den Bohrungen und die Schlitzproben aus dem untertägigen Abbau werden von den Mitarbeitern des Unternehmens oder von den Vertragspartnern, die im Namen des Unternehmens an den Bohrgeräten oder am Portal tätig sind, gesammelt. Alle Betriebsanlagen des Unternehmens sind abgesichert. Das Kernmaterial wird zur Kernverarbeitungsanlage des Unternehmens oder zur Anlage in Challis, die von den Vertragspartnern Earl Waite and Sons Mining Contractors betrieben wird, gebracht. Der Bohrkern wird protokolliert, zersägt, es werden Proben entnommen und anschließend dem Labor übergeben.

Die Gewinnung und andere geotechnischen Merkmale des gesamten Bohrkerns werden protokolliert, bevor dieser von den Vertragsbediensteten des Unternehmens mit einer Säge längsweise halbiert wird. Die individuellen Kernproben werden auf geologischer Grundlage zur Charakterisierung der Mineralisierung ausgewählt. Im Anschluss an die Halbierung und die Auswahl der Proben wird die verbleibende Bohrkernhälfte geologisch protokolliert und als Referenzprobe in einer gesicherten Anlage vor Ort gelagert. Die Proben werden in der Kernverarbeitungseinrichtung von den Vertragsbediensteten verpackt, etikettiert und zugeschnürt.

Es wurden bisher noch keine Kernproben an das Labor übergeben. Die Schlitzproben aus dem untertägigen Abbau wurden von einem Mitarbeiter des Unternehmens direkt vom Portal des Stollens Nr. 1 auf einen LKW verladen und direkt ins Labor gebracht. Dort wurden die Proben vom Mitarbeiter des Unternehmens direkt an das Laborpersonal ausgehändigt. Die Probenahme wurde von Brian Kirwin, P. Geo, Senior Vice President Exploration des Unternehmens, beaufsichtigt.

American Assay Laboratories (AAL) in Sparks (Nevada) analysierte die untertägigen Schlitzproben; das Unternehmen will die Dienste von AAL auch für die anderen Kernproben in Anspruch nehmen. AAL ist ein ISO / IEC 17025-zeritifiziertes Labor und hat die kanadischen Qualifikationstests (CCRMP) erfolgreich abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere zählen zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung unter anderem auch Aussagen zum geplanten Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; das Branchenumfeld einschließlich Regierungs- und Umweltvorschriften; das Unvermögen, die Zusagen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; typische Risiken des Bergbaubetriebs; Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und transportspezifische Schwierigkeiten; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren, und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig gilt.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

