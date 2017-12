Von Max Colchester

LONDON (Dow Jones)--Nach dem Brexit-Votum in Großbritannien hat die britische Finanzindustrie eine massive Lobby-Kampagne losgetreten. Die Europäische Union täte gut daran, den Londoner Banken zu helfen, so die Forderung, sonst würden auch Unternehmen und Verbraucher auf dem Kontinent darunter leiden. Gewirkt hat diese Kampagne allerdings nicht.

Mittlerweile sagen Londoner Banker, öffentlich und privat, sie hätten ihre Hoffnungen auf eine Sonderbehandlung aufgegeben. Die ausgearbeiteten Brexit-Notfallpläne werden jetzt langsam umgesetzt: "Wir sind für die schlimmsten Konsequenzen vorbereitet", sagte Barclays-Chairman John McFarlane vor einem Ausschuss des britischen Parlaments.

Der Grund für die schlechte Stimmung: EU-Beamte stellen sich stur. Sie erklärten, Finanzdienstleistungen stünden auf ihrer Prioritätenliste nicht weit oben, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auch in Großbritannien scheint die Politik nicht bereit zu sein, in dieser Sache verstärkt Druck auszuüben.

Die Verhandlungen konzentrieren sich derzeit auf dringende Fragen, etwa die, wie man es in der Produktion von Konsum- und Industriegütern vermeiden kann, dass es zu Unterbrechungen in den komplexen internationalen Lieferketten kommt, sagen EU-Beamte.

Die britischen Banken-Lobbyisten sind mit ihren Argumenten bislang jedoch auf wenig Resonanz gestoßen. Eine Konzentration der Finanzdienstleistungen in London werde zu Kostenvorteilen für Verbraucher in allen Teilen des Kontinents führen, lautet eines davon. Leiden die Londoner Investmentbanken unter dem Brexit, würde das dem Versuch der EU schaden, eine Kapitalmarktunion zu schaffen, lautet ein anderes.

Die Verhandlungsführer haben beide bisher jedoch nicht überzeugt. Andrew Bailey, einer der obersten Bankenaufseher Großbritanniens, sagte am Mittwoch, seine EU-Kollegen gäben ihren Argumenten "nicht viel Gewicht". Michel Barnier, Verhandlungsführer der EU, schloss kürzlich gar komplett aus, dass Banken eine Sonderbehandlung erhielten. "Brexit heißt überall Brexit", sagte er.

Seit vielen Jahren agiert Großbritannien als Investmentbank Europas. Rund 90 Prozent der in Euro denominierten Zins-Swaps werden von Londoner Clearing-Häusern abgewickelt. Banken aus aller Welt haben Niederlassungen in der britischen Hauptstadt eröffnet, um ihre Kunden in ganz Europa zu betreuen.

Mit dem Vollzug des EU-Austritts verlieren Banken in Großbritannien mit ziemlicher Sicherheit ihr Recht, Kunden in der gesamten Europäischen Union ihre Finanzprodukte zu verkaufen. Die praktische, aber kostspielige Lösung: Sie müssen eine neue Niederlassung in der EU aufbauen. Allerdings gelten Banker und Kapital als relativ mobil. "Man wird pragmatische Lösungen finden", sagt deshalb auch Jean Pierre Mustier, Chef der italienischen Unicredit.

Anfangs wird sich nicht allzu viel verändern für die Londoner City, sagen Banker. Die Bank of England erwartet, dass bis zum offiziellen EU-Austritt im März 2019 insgesamt 10.000 Bankenjobs verloren gehen. Das entspricht rund zwei Prozent der angestellten Arbeitskräfte in der City.

Gewinner werden andere Finanzzentren in Europa sein, darunter auch Frankfurt, Paris, Luxemburg oder Dublin. Die Vorbereitungen der Großen in der Branche sind weit gediehen, sagen Insider.

J.P. Morgan Chase etwa hat bereits zusätzliche Büroflächen in Frankfurt gemietet, Goldman Sachs kümmerte sich für die Kinder der neuen Angestellten um Plätze in Schulen des Rhein-Main-Gebietes. Morgan Stanley treibt seinen Antrag für eine EU-Bankenlizenz voran, und Barclays sucht nach Board-Mitgliedern für die künftige Europazentrale in Irland.

Der Ausbau der EU-Aktivitäten wird schrittweise vollzogen. Die Bank of America zum Beispiel will nach aktueller Planung rund 200 Personen aus den Vertriebs- und Trading-Abteilungen nach Paris und Frankfurt schicken. Dazu hat die Bank Büros in Paris gemietet, die in den nächsten Monaten zuerst renoviert werden müssen. In der zweiten Jahreshälfte 2018 sollen dann noch mehr Mitarbeiter nach Paris gehen, sagt eine mit den Plänen vertraute Person. Wie viele Mitarbeiter letztlich in die EU-Zentrale wechseln müssen, sei noch unklar. "Wir werden sehen, was tatsächlich passiert, und was wir tun und nicht tun dürfen", sagte kürzlich Tom Montag, Chief Operating Officer der Bank of America.

Längerfristig könnten europäische Behörden fordern, dass internationale Banken ihre EU-Präsenz ausbauen. So hat die Europäische Zentralbank Institute bereits davor gewarnt, auf Kleinfilialen zu setzen, die ihre Geschäftsrisiken am Ende doch wieder nach London übertragen. Man werde keine erfinderischen Konstrukte akzeptieren, sagte EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger vor kurzem.

Bankmanager glauben, dass es Jahre dauern könnte, bis die künftigen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU geklärt sind. Banken haben jedoch nicht soviel Zeit. Es kann allein rund zwei Jahre dauern, bis eine voll zugelassene und kapitalisierte EU-Zentrale etabliert ist, zeigt eine Studie von PricewaterhouseCoopers.

Banken wünschen sich nach dem Brexit 2019 ausreichend Zeit, um ihre Geschäfte in Ordnung zu bringen. Es erweist sich jedoch als komplexe Angelegenheit, nach dem EU-Austritt übergangsweise den Status Quo in der Regulierung zu bewahren. Barclays-Chairman McFarlane spricht von einem "work in progress". Man versuche, eine Lösung zu finden, sei damit aber noch nicht sehr weit gekommen.

Um ihre europäischen Kunden nicht zu verschrecken, haben die Banken Notfallpläne geschmiedet - für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern. Aus dem Notfall könnte dann ein Dauerzustand werden: Wenn erst einmal Geld für neue Europa-Büros und die nötige Technologie ausgegeben sei, dürfte es schwer werden, diese nicht zu nutzen, sagte ein hochrangiger US-Banker.

