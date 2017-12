Vor knapp 25 Jahren stand die Reflow-Löttechnik noch am Anfang der Entwicklung. Die Idee des schwäbischen Unternehmers Johannes Rehm gab der Branche in den 90ern entscheidenden Auftrieb. Er konstruierte - zunächst in der eigenen Garage, heute im eigenen großzügigen Firmenkomplex in Blaubeuren - Reflow-Lötanlagen, die mit leicht zugänglicher, zu öffnender und gasdichter Prozesskammer besonders stabile Lötprozesse realisierbar machen und wartungsfreundlich sind. Diese Innovation weckte schnell das Interesse einiger namhafter Unternehmen. Heute hat das Unternehmen ein vielfältiges Produktportfolio mit thermischen Systemlösungen rund um das Löten, Beschichten, Aushärten und Testen von elektronischen Baugruppen. Zu den Kunden der ersten Stunde zählt Matulka electronic aus Nördlingen, ein EMS-Dienstleister.

Die ganze Bandbreite

"Mit der SMS-1000 hat im Jahr 1990 alles begonnen", blickt Franz Steinheber, Abteilungsleiter Automatenfertigung bei Matulka electronic, auf die Anfänge der Zusammenarbeit zurück. Damals hatte der EMS-Dienstleister im Bereich SMD-Fertigung gerade Fuß gefasst und wollte den Fertigungsbereich erweitern. "Über gemeinsame Kontakte kam ich auf Johannes Rehm, der sich in der Reflow-Löttechnologie gerade selbstständig gemacht hatte. Wir beauftragten ihn und sein damals noch kleines Team damit, ein Lötsystem für uns zu bauen, das alle Anforderungen an eine zuverlässige und effiziente Fertigung erfüllen sollte", sagt Franz Steinheber. Eine richtige Entscheidung, wie sich bis heute zeigt. Mittlerweile sind beide Unternehmen enge Weggefährten, nicht nur in der Entwicklung innovativer Produktideen, sondern auch auf dem Weg in neue Märkte.

Matulka electronic bietet die ganze Bandbreite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...