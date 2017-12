Delaware - Die Aussichten sind gut für Schwellenländer-Anleihenmärkte in 2018, so Denise Simon, Portfoliomanagerin für Schwellenländer-Anleihen bei Lazard Asset Management.Im Schwellenländer-Anleihensegment hätten die vergangenen zwei Jahren im Zeichen der Erholung gestanden - mit starken Zuwächsen sowohl absolut als auch gegenüber anderen Anlageklassen im Rentenuniversum. Damit habe die Anlageklasse die vergangene, von steigenden Spreads und erheblichen Währungsabwertungen gekennzeichnete Baisse in den Augen der Experten nun überwunden.

Den vollständigen Artikel lesen ...