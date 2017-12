Durch die geplante Steuerreform entgehen den USA in den nächsten Jahren Einnahmen in Billionenhöhe. Experten sind sich sicher, dass die Staatsverschuldung weiterhin schneller als die Wirtschaft wachsen wird.

Die geplante Steuerreform setzt den US-Staatshaushalt unter Stress. Nicht nur neue Schulden muss er verkraften, sondern auch höhere Zinsausgaben. "Die Schulden werden weiter schneller wachsen als die Wirtschaft", befürchtet Analystin Susan Irving vom Government Accountability Office, wie der dem Kongress unterstellte überparteiliche Rechnungshof heißt. "Die Zinskosten der Regierung werden steigen, andere Bereiche des Haushalts werden belastet, während zugleich die Möglichkeit zur Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse begrenzt werden."

Schon in diesem Jahr muss der Staat nach Regierungsangaben 274 Milliarden Dollar an Zinsen bezahlen, so viel wie nie zuvor. Bis 2022 dürfte diese Summe den Haushaltsplanungen zufolge auf 528 Milliarden Dollar steigen. Das entspricht fast elf Prozent der Gesamtausgaben, während es derzeit lediglich knapp sieben Prozent sind. Damit steigen die Zinskosten schneller als alle anderen wichtigen ...

