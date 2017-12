Von Sharon Nunn

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Oktober gestiegen, da die Exporte stagnierten, während die Importe zulegten. Der Passivsaldo betrug 48,73 Milliarden Dollar und fiel damit höher aus als erwartet. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Minus von 47,40 Milliarden Dollar gerechnet.

Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, belief sich das Defizit im Vormonat auf 44,89 Milliarden Dollar, nachdem vorläufig ein Minus von 43,50 Milliarden Dollar genannt worden war.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken. Insbesondere will er das Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada neu aushandeln.

Die Exporte betrugen 195,91 Milliarden Dollar, die Importe nahmen um 1,6 Prozent auf 244,64 Milliarden Dollar zu.

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres kletterten die Exporte um 5,3 Prozent und die Importe um 6,5 Prozent. Das Handelsbilanzdefizit legte um 11,9 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zu.

