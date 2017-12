Wien - Wie die Fondstochter der Deutschen Bank mitteilte, firmiert die Deutsche Asset Management (Deutsche AM) künftig wieder unter der globalen Dachmarke DWS, so die Experten von "FONDS professionell".Alle Geschäftsbereiche der Vermögensverwaltung würden künftig unter einer starken globalen Marke zusammengefasst, heiße es in einer Mitteilung. DWS stehe dann als Dachmarke für alle Felder, sowohl im institutionellen wie im Geschäft mit Privatkunden, ebenso im aktiven wie im passiven Management und bei alternativen Anlagen.

