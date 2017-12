Die JinkoSolar-Aktie hat in den letzten zwei Wochen über 20 Prozent verloren. Dies könnte mit der anstehenden Bilanzveröffentlichung zu tun haben. Was Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR vom Zahlenwerk erwartet, erfahren Sie hier... Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Dialog Semiconductor, Apple, Bluebird Bio, Medigene, BMW und Tesla. Das Interview finden Sie HIER.