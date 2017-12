Verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Deutsche Börse kauft weitere Aktien zurück

FRANKFURT - Die Deutsche Börse beglückt ihre leidgeprüften Aktionäre mit einem weiteren Geldgeschenk: Zusätzlich zu einem erst im November gestarteten 200 Millionen Euro schweren Aktienrückkauf legt der Börsenbetreiber für das kommende Jahr ein weiteres Kaufprogramm in gleicher Größenordnung auf. Über die genaue Ausgestaltung werde der Vorstand gesondert entscheiden, erklärte die Deutsche Börse am Dienstag in Frankfurt. Der Kurs zog um anderthalb Prozent an.

ROUNDUP: Fluglinien dürften 2018 so viel verdienen wie nie

GENF - Fluggesellschaften in aller Welt steuern im kommenden Jahr laut einer Branchenschätzung auf einen neuen Gewinnrekord zu. Schon 2017 dürften die Fluglinien mit insgesamt 34,5 Milliarden US-Dollar (29,1 Mrd Euro) mehr verdienen als zwischenzeitlich erwartet, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Das wäre fast so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2015 - und das trotz der jüngsten Pleiten wie bei Air Berlin . Im kommenden Jahr sollen die branchenweiten Profite dann mit 38,4 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand erreichen.

ROUNDUP: Deutsche Bank geht mit Traditionsmarke DWS an die Börse

FRANKFURT - Was der deutsche Sparer schätzt, kann für den internationalen Investoren nicht verkehrt sein: Die Deutsche Bank wird ihre mehr als 60 Jahre alte heimische Fondsmarke DWS künftig weltweit für die Vermögensverwaltung nutzen. Der Name Deutsche Asset Management, wie die Geldanlage-Sparte offiziell noch heißt, wird von kommendem Jahr an verschwinden.

ROUNDUP/Thyssenkrupp unter Druck: Kritik von Investor und IG Metall

ESSEN - Knapp sieben Jahre nach dem Antritt von Thyssenkrupp -Chef Heinrich Hiesinger ist die geplante Neuausrichtung des Essener Konzerns gleich von mehreren Seiten in die Kritik geraten. Während der Thyssenkrupp-Großinvestor Cevian nach Informationen des "Handelsblatts" ein schnelleres Umbau-Tempo fordert, droht die IG Metall bei der angepeilten Stahlfusion mit Tata mit einem Ultimatum. Bei einem für den Dienstag geplanten Treffen von Cevian-Chef Lars Förberg mit der Thyssenkrupp-Spitze werde es um "Grundsätzliches" gehen, schrieb die Zeitung. Sprecher von Thyssenkrupp und Cevian wollten den Bericht nicht kommentieren.

Streit um Abgas: Umwelthilfe fordert Überprüfung von BMW-Typzulassung

MÜNCHEN/BERLIN - Die Deutsche Umwelthilfe will die Typzulassung eines von ihr getesteten BMW -Modells wegen angeblich zu hoher Abgaswerte überprüfen lassen. Man habe eigene Messergebnisse dem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und dem Kraftfahrtbundesamt zukommen lassen, sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Dienstag in Berlin. Sollten sich die Messungen bestätigen, fordert Resch einen Entzug der Typzulassung "und gleichzeitig einen amtlichen Rückruf für alle Fahrzeuge zu veranlassen, die eine ähnliche Abgasreinigung haben." Es geht um einen BMW 320d aus dem Jahr 2016. BMW weist die Vorwürfe zurück.

Tiefkühltorten-Spezialist Coppenrath & Wiese weiter auf Wachstumskurs

METTINGEN/OSNABRÜCK - Der Tiefkühltorten-Spezialist Coppenrath & Wiese wächst weiter und will in den kommenden Jahren Hunderte neue Mitarbeiter einstellen. Bis 2022 sollen 500 zusätzliche Stellen am Standort im westfälischen Mettingen geschaffen werden, kündigte Geschäftsführer Andreas Wallmeier dort am Dienstag an. 100 davon sind bereits 2017 dazu gekommen. Hauptsitz des Unternehmens ist Osnabrück in Niedersachsen.

NordLB reduziert Kreditrisiken und stärkt Kapitaldecke

HANNOVER - Norddeutschlands größte Landesbank NordLB stärkt ihr Kapitalpolster, indem sie die Risiken von rund 4300 Krediten im Gesamtvolumen von 10,1 Milliarden Euro senkt. Die Bank teilt damit nach eigenen Angaben künftig mögliche Ausfallrisiken mit Investoren, wie sie am Dienstag erklärte. Bei der "Northvest 2" genannten Transaktion wurden erstmals auch Schiffsfinanzierungen mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro in spezielle Wertpapiere verpackt. Sie können so an Investoren verkauft werden.

Axa hält Verzinsung deutscher Lebensversicherungen stabil

KÖLN - Die Lebensversicherungskunden der Axa müssen im kommenden Jahr keine weiteren Abstriche bei der Verzinsung hinnehmen. Sowohl die Axa Lebensversicherung als auch die zum Konzern gehörende DBV Deutsche Beamtenversicherung halten die laufende Verzinsung der Verträge bei 2,9 Prozent stabil, wie die deutsche Tochter des größten französischen Versicherers am Dienstag in Köln mitteilte. Die laufende Verzinsung setzt sich aus dem Garantiezins und laufenden Überschüssen zusammen.

Lufthansa und MTU bauen Triebwerkswartung in Polen auf

MÜNCHEN/HAMBURG/(dpa-AFX) - Die Lufthansa und der Münchner Triebwerksbauer MTU wollen ihren gemeinsamen Wartungsstandort in Polen aufbauen. MTU und die Lufthansa-Wartungssparte Lufthansa Technik hätten die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens EME Aero jetzt unterzeichnet, teilten beide Gesellschaften am Dienstag mit. Der genaue Ort stehe aber noch nicht fest, sagte eine MTU-Sprecherin. In dem Werk sollen die sogenannten Getriebefan-Triebwerke gewartet werden, wie sie bei den auf Spritsparen getrimmten Mittelstreckenjets Airbus A320neo und der Bombardier C-Serie zum Einsatz kommen.

ROUNDUP: Stuttgarter protestieren gegen Eröffnung von Primark-Filiale

STUTTGART - Die Eröffnung einer zweiten Primark-Filiale am Dienstag in Stuttgart ist von Protesten und einer ungewöhnlichen Aktion begleitet worden. Kunden des irischen Textildiscounters sollten ihre neu gekaufte Kleidung in einen Container werfen, schlugen die Initiatoren der Aktion vor. Das "Kaufhaus Mitte" und das Café "Mission Coffee", beide wenige Gehminuten vom neuen Primark entfernt, hatten vor ihrer Tür den Container aufgestellt und wollen die gesammelte Ware an Bedürftige weitergeben. Der Kaufbetrag aller Stücke soll zudem an eine wohltätige Organisation gespendet werden.

Apple gewinnt Markenstreit gegen chinesischen Mi-Pad-Hersteller

LUXEMBURG - Apple hat vor dem EU-Gericht einen Markenstreit mit dem chinesischen Konkurrenzunternehmen Xiaomi gewonnen. Die Luxemburger Richter entschieden am Dienstag, dass Xiaomi seine für Tabletcomputer genutzte Bezeichnung Mi Pad nicht als Unionsmarke eingetragen darf. Das Wortzeichen sei der älteren Apple-Marke iPad zu ähnlich, was zu einer Verwechslungsgefahr führen könne, hieß es zur Begründung.

ROUNDUP: Schaeffler will Dienstleistungen bündeln - 375 Jobs in Bayern bedroht

HERZOGENAURACH - Wegen der geplanten Zusammenlegung firmeninterner Dienstleistungen stehen beim Autozulieferer Schaeffler in Bayern womöglich bis zu 375 Stellen auf der Kippe. Betroffen seien neben Arbeitsplätzen in der Konzernzentrale in Herzogenaurach auch Jobs am Standort Schweinfurt, sagte ein Firmensprecher am Dienstag. Er betonte aber, es handele sich nicht um einen Stellenabbau. Das Unternehmen gehe aber davon aus, dass nicht alle Betroffenen ausreichend flexibel seien, um an den künftigen Standort umzuziehen.

Weitere Meldungen -53 Hinweise nach DHL-Erpressung -Spediteure warnen vor Paket-Lieferengpass im Weihnachtsgeschäft -Lebkuchen aus Deutschland weltweit beliebt -Vermögensverwaltung der Deutschen Bank bleibt Frankfurt treu -BVB kämpft um Trostpreis Europa League - Schonfrist für Bosz -ROUNDUP: Deutschland holt bei Älteren im Job auf - Frauen im Renten-Nachteil -YouTube will härter gegen verbotene Inhalte vorgehen -ROUNDUP: Landwirte ziehen Bilanz 2017 - Wohin gehen die Preise? -Bafin verzichtet endgültig auf Verbot von Bonitätsanleihen -Amazon: Über 150 000 Geschäftskunden in Deutschland im ersten Jahr -ROUNDUP: Auto-Importeure beteiligen sich nicht an deutschem Diesel-Fonds

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /oca

AXC0199 2017-12-05/15:20