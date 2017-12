Insgesamt 107 Millionen Euro schüttet die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (NFTE) im kommenden Jahr an heimische Forschungsinstitutionen aus. Das teilte die Stiftung am Dienstag in einer Aussendung mit. Nachdem 2016 nur noch 18 Mio. Euro aus dieser Quelle kamen, wurde das Nationalstiftungsgesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...