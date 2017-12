Das Nein der ausländischen Autobauer zu einer Beteiligung am Fonds für saubere Luft in den Städten stößt auf Kritik. Verkehrsminister Schmidt sagte, die Konzerne würden "ihre Verantwortung nicht erkennen".

Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt hat das Nein der ausländischen Autobauer zu einer Beteiligung am vorgesehenen Fonds für saubere Luft in Städten scharf kritisiert. "Es ist in keiner Weise nachvollziehbar, dass die ausländischen Hersteller, deren Fahrzeuge auch auf deutschen Straßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...