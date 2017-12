Daimler baut die Führung seiner Lastwagensparte um. Sven Ennerst soll das gesamte China-Geschäft der Sparte Trucks and Buses koordinieren. Auch beim Joint Venture BFDA gibt es einen Personalwechsel.

Der Autobauer Daimler stellt seine Lastwagensparte in China neu auf. Von einem neu geschaffenen Posten im Bereichsvorstand aus soll künftig das gesamte China-Geschäft von Daimler Trucks and Buses koordiniert werden - also sowohl die lokale Produktion als auch der Import. Den Job übernimmt zum Jahreswechsel der ...

