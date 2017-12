Die Landesbank Baden-Württemberg ist ihre letzten Altlasten nach der Übernahme der SachsenLB losgeworden. Die Papiere wurden laut Bank an Investoren verkauft. Die SachsenLB war 2008 per Notverkauf an die LBBW gegangen.

Knapp zehn Jahre nach der Übernahme der SachsenLB ist die Landesbank Baden-Württemberg die hohen Risiken von damals ausgelagerten Wertpapieren losgeworden. Die in einer Zweckgesellschaft namens Sealink gebündelten Papiere seien vom Verwalter nun nahezu vollständig an Investoren verkauft worden, ...

