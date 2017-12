Der amerikanische Leitindex ist gestern mit leichten Zugewinne aus dem Handel. Er schloss damit knapp unter der 24.300 Punkte-Marke. Die Indikationen für den heutigen Start deuten ebenfalls grüne Vorzeichen an. Genauere Informationen dazu und zu relevanten Einzelwerten bekommen Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.