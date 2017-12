Der Großteil der europäischen Sitzung verbrachte das Paar am Dienstag in einer schmalen 20 Pips Range und nun konnte der USD/CHF mit dem frühen amerikanischen Handel bei 0,9875 seinen höchsten Stand seit dem 30. November erreichen. Das Paar wurde zuletzt einige Pips unter diesem Niveau gehandelt und nun beträgt der Tagesgewinn 0,23 %. US Handelsdefizit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...