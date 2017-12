APA ots news: FIW: Protektionismus der USA könnte Österreich bis zu 1 Milliarde Euro kosten

Wien (APA-ots) - Der FIW Policy Brief Nr. 37 "Effekte der US-Präsidentschaft Trump - Neuer Protektionismus" von Univ.-Prof. Gabriel Felbermayr, PhD und Marina Steininger, MSc ist als kostenloser Download unter [https://www.fiw.ac.at/] (https://tinyurl.com/37-FIW-PolicyBrief) erschienen.

Eine protektionistischere Handelspolitik der USA unter Donald Trump könnte Österreich kurzfristig unter Druck setze, bietet aber auch Chancen. Falls die Nordamerikanische Freihandelszone aufgehoben würde, könnte Österreich sogar profitieren. Die aktuellen Forschungsergebnisse präsentiert ifo-Forscher Gabriel Felbermayr am 7. Dezember bei einer Vorlesung in Wien.

Eine weitere Verschärfung der Abschottungspolitik der USA, wie sie Präsident Donald Trump ankündigt, könnte weltweit gravierende Konsequenzen haben. Auch Österreich wäre von neuen einseitigen Zöllen und nicht-tarifären Handelsbarrieren der USA betroffen: Die heimische Wohlfahrt gemessen am Bruttohaushaltseinkommen könnte um bis zu 1 Milliarde Euro (0,31 Prozent) sinken. Durch vergeltende Maßnahmen der WTO-Länder würden die Verluste geringer ausfallen: In diesem Fall würden Österreichs Haushalte Wohlfahrtsverluste von etwa 730 Millionen Euro (0,20 Prozent) erleiden. Zu diesem Ergebnis kommt ein Policy Brief des Kompetenzzentrums FIW (Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft).

Der Ökonom Gabriel Felbermayr, Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft am ifo Institut in München, und seine Kollegin Marina Steininger haben für das FIW die möglichen Auswirkungen der angedrohten Handelspolitiken der USA für Österreich simuliert. Ihre Schlussfolgerung: "Ein neuer amerikanischer Protektionismus ist zwar ärgerlich, aber die volkswirtschaftlichen Effekte bleiben für Österreich langfristig verkraftbar, da Österreich über ein ausreichend diversifiziertes Portfolio von Exportmärkten verfügt", heißt es in dem Policy Brief.

Unter Druck geraten würden im Falle einseitiger Handelsbarrieren der USA die österreichische Agrarbranche sowie die ökonomisch bedeutsamen, klassischen Güterbranchen wie der Fahrzeugsektor, der Maschinenbau und der Großhandel. Diese Branchen sind derzeit für den Großteil der österreichischen Exporte in die USA verantwortlich. Insgesamt exportierte Österreich im Jahr 2016 Produkte im Wert von knapp 8,7 Milliarden Euro in die USA. Das sind 6,6 Prozent des gesamten Außenhandels.

Andere Auswirkungen ergeben sich, falls die Nordamerikanische Freihandelszone NAFTA aufgehoben würde: In diesem Fall wäre es möglich, dass Österreich sogar profitiert. In ihrer Simulation gehen Felbermayr und Steininger davon aus, dass ein Ende von NAFTA für die USA mit Kosten von rund 37 Milliarden Euro verbunden wäre. Österreich könnte durch Handelsumlenkungen mit einem kleinen BIP-Zuwachs von 35 Millionen Euro rechnen. Eine angedachte Reform der Unternehmenssteuer mit Einführung eines Grenzsteuerausgleichs würde Österreich nur sehr geringfügig und eventuell positiv betreffen.

