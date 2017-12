Bad Marienberg - Bei ihrem Treffen in Brüssel gestern (Montag) haben die britische Premierministerin Theresa May und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine weitgehende Annäherung, aber noch keinen Durchbruch über die wesentlichen Fragen des Austritts des Vereinigten Königreichs der EU erreicht, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...