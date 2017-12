Speziell für hochpräzise, wiederholbare Mikromengen ohne statische Aufladung zum Schutz empfindlicher Elektronikbauteile und zur Minimierung kostspieliger Ausschussware

NordsonEFDein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN), der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, stellt eine neue Reihe von ESD-sicheren Dosierkomponenten der Marke Optimumvor. Das komplette System umfasst Dosiernadeln, Kartuschen (in fünf Größen erhältlich) und Adapterbaugruppen.

Nordson EFD Optimum ESD-Safe dispensing components are designed for precision fluid applications in the electronics industry. (Photo: Business Wire)