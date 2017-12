Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Centric Software, der führende Anbieter für das Product-Lifecycle-Management (PLM) für den Retail und für Unternehmen von Mode, Schuhen, Outdoor- und Luxusartikeln sowie Konsumgütern verkündet von seinem Entwicklungszentrum im Silicon Valley aus, dass ab sofort eine neue Showroom-Lösungs-Suite für den Sell-In-Prozess und das Kollektionsmanagement verfügbar ist. Centric Software bietet die innovativsten Lösungen für diese Unternehmen, um die strategischen und operativen Ziele zu erreichen.



Die neue mobile Showroom-App sowie die mobile App Collection Book von Centric verändern den Sell-In-Prozess auf digitaler Ebene, indem individualisierte Kollektionen für B2B-Käufer und Vorbestellungen vorbereitet werden. Centric Showroom wurde für die optimierte, papierlose Bestellannahme in einem Showroom oder einer Market-Week-Umgebung entwickelt. Collection Book wird für die Präsentation von kanal- und käuferspezifischen Linesheets und Produktkatalogen vor Ort verwendet. Die Vertriebsmitarbeiter können auch Bestellungen aufnehmen sowie den verfügbaren Bestand und die Liefertermine einsehen.



Die mobile Showroom-App-Lösung von Centric ermöglicht es Marketing-, Merchandising- und Vertriebsprofis, kanalspezifische, zusammengestellte Kollektionen in einer nahtlosen, digitalen Umgebung zu präsentieren. Alle Informationen werden in Echtzeit von Centric PLM bezogen und enthalten die aktuell hinzugefügten oder entfernten Artikel der Masterkollektion und die Produktverfügbarkeit über die ERP-Systeme. Die Bestellaufnahme kann kurzerhand über die personalisierten Produktkataloge erfolgen.



Die Apps Showroom und Collection Book von Centric, die sowohl online als auch offline funktionieren, wurden entwickelt, um Marken und dem Retail dabei zu helfen, durch eine Präsentation von Showroom und Kollektionen in Echtzeit die Verkaufszyklen zu beschleunigen und die Bestellfehlerrate zu reduzieren. Teams können anhand von Echtzeitinformationen Kollektionen präsentieren und Linesheets erstellen sowie Bestellungen von einem gemeinsamen oder persönlichen iPad aus zu aktualisieren oder abzusenden.



Humberto Roa, VP of Innovation bei Centric Software erklärt: "Dank der Showroom-App sind wir in der Lage, die erforderliche Vorbereitungszeit vor einer Market-Week oder Sell-In-Kampagne signifikant zu reduzieren. Die Vertriebsteams können mit den Kollektionsbestellungen mithalten, indem sie diese nach Vertriebskanal/Store, Markt, Kollektion, Style, Farbe, Größe und anderen Faktoren sortieren. Es ist die perfekte Ergänzung für unsere App Collection Book, die für die Präsentation von Kollektionen für individuelle Käufer vor Ort entwickelt wurde."



"Centric Software ist der anerkannte Innovator für mobile Apps im Bereich PLM, der beispiellose Flexibilität bietet und dabei hilft, Informationen zu erfassen, die außerhalb der Grenzen traditioneller Systeme liegen", so Chris Groves, CEO von Centric. "Wir schaffen leistungsstarke neue Arbeitsmethoden, die es Marken und Retailern ermöglichen, marktgerechte Kollektionen zu entwickeln und die Erfahrung und Zufriedenheit der Endkunden zu verbessern."



Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellen in den Trendmetropolen rund um den Globus bietet Centric Software den angesehensten Namen aus den Bereichen Mode, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel sowie Konsumgüter eine Plattform für digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine visuelle, vollständig digitale Sammlung von Boards für Touchgeräte wie iPad, iPhone und großformatige Monitore mit Touchscreen. Centric VIP ändert die Art, wie Entscheidungen getroffen werden und sorgt für eine Automatisierung der Umsetzung. Auf diese Weise kann das Time-to-Market beschleunigt werden und erfolgen, ehe der Trend abflaut. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Plattform Centric 8 für das Product-Lifecycle-Management (PLM), bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Speziell für kleine Unternehmen eignen sich die um PLM erweiterten Centric-SMB-Pakete, einschließlich innovativer Technologien und wichtiger Erkenntnisse aus der Branche.



Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM im Jahr 2016 und der Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste der Global-Top-100 aufgenommen.



