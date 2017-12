Bern - In der Schweiz erhalten Durchschnittsverdiener im Pensionsalter prozentual deutlich weniger Rente aus der obligatorischen Deckung der Altersvorsorge als in anderen OECD-Ländern. Das schreibt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem am Dienstag veröffentlichter Länderbericht.

Demnach werden vergleichbare Erwerbstätige im OECD-Raum im Rentenalter im Schnitt 63% des bisherigen Einkommens beziehen können. In der Schweiz liegt die sogenannte Rentenersatzquote bei 45% - also rund 20 Prozentpunkte weniger.

Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung über eine überobligatorische Vorsorge zusätzlich versichert sei, was eine höhere Rente im Alter verspricht. Dennoch entspreche das durchschnittliche Einkommen der Rentenbezüger hierzulande 82% vom durchschnittlichen Einkommen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...