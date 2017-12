FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Börse sind am Dienstagnachmittag kurz auf den höchsten Stand seit Ende Juni gestiegen. In der Spitze stand ein Plus von mehr als 2 Prozent auf 97,35 Euro zu Buche. Zuletzt blieb noch ein Gewinn von knapp 1 Prozent, womit die Anteilsscheine weiter zu den Favoriten im Dax zählten.

Die Deutsche Börse beglückt ihre leidgeprüften Aktionäre mit einem weiteren Geldgeschenk: Zusätzlich zu einem erst im November gestarteten 200 Millionen Euro schweren Aktienrückkauf legt der Börsenbetreiber für das kommende Jahr ein weiteres Kaufprogramm in gleicher Größenordnung auf. Der Erwerb eigener Aktien treibt üblicherweise den Kurs./la/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005810055

AXC0223 2017-12-05/16:23