Immer mehr Werbefirmen steigen in das Sportmarketing ein. Jetzt hat auch die Düsseldorfer Agentur Grey ihre Aktivitäten in diesen Bereich ausgedehnt. Großes Potenzial sehen die Werber vor allem beim E-Sport.

Die Düsseldorfer Werbeagentur Grey stellt sich sportlicher auf: Die Firma, die zum britischen Werberiesen WPP gehört, hat die neue Tochter Grey Sports gegründet und will sich damit im Sportmarketing einen Namen machen. Der frühere Profi-Tennisspieler Lars Zimmermann leitet die neue Einheit. Als Kunden wurden bereits die Krankenkasse Barmer, das Basketballteam Brose Bamberg und den Rochusclub Düsseldorf gewonnen. "Wir sehen in diesem Bereich ein enormes Potenzial", sagte Dickjan Poppema, CEO der Grey-Agenturgruppe in Deutschland.

Das neue Sport-Team soll das Management von Athleten übernehmen, Sponsoring-Möglichkeiten ausloten, Events organisieren und sich auch in dem neuen Feld E-Sports bewegen. Bei E-Sports geht es um Wettkämpfe bei Computerspielen - ein Trend, der nach Ansicht von Poppema bald alle anderen Sportarten, bis auf Fußball, in Sachen Popularität überholen wird.

Poppema hat am Dienstag auch die Geschäftszahlen für das Jahr 2017 vorgestellt. Danach stieg der Umsatz leicht um 0,6 Prozent auf 33,5 Millionen Euro. Die Umsatzrendite habe sich leicht erhöht und liege nun knapp unter zehn Prozent, sagte Poppema. ...

