Wenn sich beim Diesel die Gemüter erhitzen, steckt oft die Deutsche Umwelthilfe dahinter. So auch jetzt bei BMW. Doch die Organisation ist umstritten - auch wegen der Millionen, die sie durch Abmahngebühren einnimmt.

Ob drohende Fahrverbote in Städten oder die Messung zu hoher Stickoxidwerte von Dieselfahrzeugen: Wohl kaum ein anderer Umwelt- und Verbraucherschutzverband sorgt mit Klagen und Pressemitteilungen für so viel Wirbel wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Nun knöpft sich die Organisation erneut BMW vor und dringt auf eine technische Überprüfung von Dieselfahrzeugen des Münchner Autobauers. Es gebe auch hier Anhaltspunkte für eine Abschalteinrichtung, hieß es am Dienstag zur Begründung. BMW bestreitet die Vorwürfe.

Kritiker stoßen sich vor allem an den Abmahngebühren, mit denen sich die Umwelthilfe finanziert. Anerkannte Verbraucherschutzverbände erhalten solche Gebühren von Unternehmen, wenn sie ihnen einen Verstoß gegen Umweltvorschriften nachweisen. "Es ist wie ein Kreuzzug, den die DUH führt", sagt ein ranghoher Manager eines Autobauers.

Diesen Vorwurf hält Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch für unberechtigt. Die Umwelthilfe sei parteipolitisch unabhängig, als gemeinnützig anerkannt und ein zur Durchsetzung von Verbraucher- und Umweltinteressen klageberechtigter Verein. Er nehme eine öffentliche Aufgabe wahr. Die Kosten ...

