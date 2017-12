Die PPHE Hotel Group, die Voll-Service-Hotels der Oberklasse, der gehobenen Oberklasse und im Lifestyle-Bereich in wichtigen Metropolen und Resort-Destinationen primär in Europa besitzt, verpachtet, entwickelt, betreibt und als Franchiseunternehmen führt, freut sich über die Ankündigung von drei Ernennungen zum Executive Leadership Team mit dem Schwerpunkt auf Haupt-Geschäftsbereichen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase.

Zum 1. Januar 2018 wurde Daniel Kos zum Chief Financial Officer ernannt. Daniel ist dann für die Leitung der Finanzstrategie und der Prioritäten der PPHE Hotel Group zuständig. Daniel ist dem Unternehmen im September 2011 als Group Head of Accounting beigetreten und hat im März 2015 die Funktion des Vice President Corporate Finance übernommen. Er hat maßgeblich zu einer Reihe von wichtigen Finanztransaktionen beigetragen, einschließlich eines Kapital Fundraising in Höhe von 105,8 Millionen Euro der in Kroatien börsennotierten Tochtergesellschaft der PPHE Hotel Group, der Arena Hospitality Group d.d.. Das Fundraising konnte Anfang des Jahres abgeschlossen werden.

Vor seinem Beitritt zum Unternehmen hat Daniel leitende Funktionen in den Bereichen Auditing und Finance bekleidet und ist in diesem Zusammenhang auch elf Jahre bei Mazars LLP tätig gewesen, einer internationalen Wirtschaftsprüfungsfirma. Daniel ist Certified Public Accountant (Register Accountant) und besitzt einen Bachelor in Business Economics der Hogeschool Amsterdam.

Greg Hegarty hat die neu geschaffene Rolle des Executive Vice President UK und Chief Commercial Officer übernommen.In seiner neuen Funktion trägt Gregdie Gesamtverantwortung für die Implementierung der Handelsstrategie der PPHE Hotel Group und die Leitung der Geschäftstätigkeiten im Vereinigten Königreich, der größten Region des Unternehmens. Mit seiner über 22-jährigen Erfahrung in der Hotel- und Tourismusbranche ist er hervorragend für diese Rolle qualifiziert und war ein treibender Faktor beim Erfolg der Markenpositionierung für die Park Plaza Hotels Resorts als einem der größten internationalen Hotelunternehmen der gehobenen Oberklasse in London.

Vor seiner Beförderung war Greg seit 2009 Regional General Manager der PPHE Hotel Group für Großbritannien; und er hat auch Funktionen bei anderen Hotelunternehmen einschließlich GLH und BDL bekleidet.

Robert Henke wurde zum Executive Vice President of Corporate Affairs and Customer Experience ernannt. In dieser neu erschaffenen Rolle leitet Robert die Abteilung Corporate Affairs, einschließlich Corporate and Investor Communications sowie Brand Strategy, Customer Insights and Engagement, Information Technology und ist auch für die Responsible Business-Prioritäten des Unternehmens zuständig.

Robert hat mehr als 18 Jahre Erfahrung in der internationalen Hotel- und Tourismusbranche und war seit 2007 ein integraler Bestandteil der Marketingstrategie der PPHE-Hotelgruppe. Davor war er Vice President Marketing and Branding. Vor seinem Beitritt zur PPHE Hotel Group im Jahr 2001 hat Robert weltweite Marketingfunktionen bei Hilton und Golden Tulip bekleidet.

Jaklien van Sterkenburg wurde zum Executive Vice President People Culture Head of HR ernannt. In dieser neuen Rolle wird sich Jaklien als Mitglied der Geschäftsleitung den Wachstumsplänen der PPHE Hotel Group widmen. Dies soll durch die Ausbildung von Führungskräften, dem Talentmanagement und der Förderung von Angestellten, mit dem Fokus auf die Unternehmens-Kultur, die PPHE Hotels für Gäste und Mitarbeiter einzigartig macht, erreicht werden. Jaklien ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Positionen wie z.B.: Director of Sales und Hotel Manager für die Gruppe tätig und war seit 2007 Vice President People Development HR.

Boris Ivesha, President und Chief Executive Officer der PPHE Hotel Group, äußert sich wie folgt zu den Beförderungen: "Ich freue mich über diese Beförderungen zur weiteren Stärkung unseres Executive Leadership Teams. Insgesamt bringt unser Executive Leadership Team eine jahrzehntelange Erfahrung in der internationalen Hotel- und Tourismusbranche sowie umfassende Kenntnisse der Geschäftstätigkeiten der PPHE Hotel Group mit, um die nächste Stufe unserer ambitionierten Wachstumspläne zu unterstützen."

Über PPHE Hotel Group Limited

Die PPHE Hotel Group Limited ist ein in Guernsey registriertes Unternehmen und besitzt, vermietet, betreibt, konzessioniert und entwickelt mit seinen gemeinschaftlich geführten und assoziierten Niederlassungen und Unternehmen anspruchsvolle und gehobene Lifestyle-Hotels in großen Gateway-Städten, regionalen Zentren und ausgewählten Resort-Zielen, vor allem in Europa.

Die Mehrheit der Hotels operiert unter den Marken Park PlazaHotels & Resorts und art'otel. Die Gruppe hat eine exklusive Lizenz von Carlson Hotels, eine der weltweit größten Hotelgruppen, um Park PlazaHotels Resorts in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika aufzubauen und zu betreiben.

Die Marke art'otel ist alleiniges Eigentum der Gruppe.

Die Gruppe kontrolliert eine Mehrheitsbeteiligung (51,97% des Aktienkapitals) an der Arena Hospitality Group, eine von Kroatiens bekanntesten Hotelgruppen.

Das Portfolio der Gruppe umfasst 39 Hotels mit insgesamt 9000 Zimmern, die sich in eigenen, gemieteten, verwalteten und lizenzierten Hotels befinden. Die Entwicklungspipeline der Gruppe umfasst zwei neue Hotels, die dem Portfolio bis Ende 2019 weitere 500 Zimmer einbringen sollen.

