New York - Am New Yorker Aktienmarkt haben sich Technologiewerte im frühen Dienstagshandel etwas erholt, während sich die Standardwerte nur wenig verändert gezeigt haben.

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,09 Prozent auf 24'269,26 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex zunächst mit 24'534,04 Punkten einen weiteren Rekord aufgestellt, anschliessend seine Gewinne aber merklich bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...