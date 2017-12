IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG: Medigene verkauft US-Rechte für Veregen und hebt Finanzprognose 2017 an

Planegg (05.12.2017/16:30) - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, TecDAX) hat heute den Verkauf der US-Rechte für ihr Medikament Veregen an Fougera Pharmaceuticals, Inc., Melville, New York, USA, bekannt gegeben. Fougera ist die Dermatologie-Geschäftseinheit von Sandoz US und Teil der Novartis Gruppe. Damit veräußert Medigene zu wesentlichen Teilen das letzte Produkt aus ihrer früheren Pipeline. Diese stammt aus der Zeit vor der Fokussierung des Unternehmens auf die klinische Entwicklung von Immuntherapien.

Fougera ist bereits Medigenes Marketing- und Vertriebspartner für Veregen in den USA und erwirbt nun die US-Vermögenswerte für das Medikament einschließlich der Patente, der Lizenzen, des Know-hows sowie des Markennamens. Medigene bleibt Eigentümer des pharmazeutischen Wirkstoffs (API) für das Produkt und wird exklusiver Lieferant des API an Fougera. Die Parteien einigten sich auf bestimmte Mindestabnahmeverpflichtungen, um die erfolgreiche Fortführung des US-Geschäfts durch Fougera sicherzustellen. Darüber hinaus wird Fougera Medigene die Kosten im Zusammenhang mit der Lieferung des API erstatten. Medigene behält alle Rechte für Veregen außerhalb der USA. Veregen ist eine Salbe zur Behandlung von Genitalwarzen.

In den ersten neun Monaten 2017 betrug Medigenes Umsatz von Veregen insgesamt 1,8 Mio. EUR (9M-2016: 2,2 Mio. EUR), bestehend aus Umsatzbeteiligungen, Produktverkäufen und Meilensteinzahlungen der Vertriebspartner. In den vorangegangenen Jahren wurden durchschnittlich über 50 % dieses Umsatzes in den USA erwirtschaftet.

In Folge des Verkaufs der US-Rechte für Veregen hebt Medigene die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2017 an: Das Unternehmen erwartet nun Umsätze in Höhe von 10,5-11,5 Mio. EUR anstelle der bisher prognostizierten 8-10 Mio. EUR, einen EBITDA-Verlust von 14-15 Mio. EUR anstatt 16-18 Mio. EUR und einen Barmittelverbrauch von 20-22 Mio. EUR anstatt 23-27 Mio. EUR. Diese Prognose enthält keine künftigen Meilensteinzahlungen aus der bestehenden Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio oder Zahlungen aus potenziellen neuen Partnerschaften.

Darüber hinaus wurden keine finanziellen Details zur Vereinbarung mit Fougera veröffentlicht.

