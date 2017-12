Frankfurt - Die wieder etwas gestiegene Volatilität sorgt für rege Umsätze im ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG."Gerade am Freitag, als der DAX unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht ist, war richtig viel los", erkläre Carsten Schröder von der Commerzbank. Der Händler melde 38.000 Transaktionen für die Vorwoche - ein deutliches Plus gegenüber der Woche davor. Dabei hätten klar die Käufe überwogen. Auch Florian Lenhart von der UniCredit Group spreche von einer "sehr aktiven Woche" - und einem insgesamt sehr starken Monat November.

Den vollständigen Artikel lesen ...