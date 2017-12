Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind in der vergangenen Handelswoche um 9.8% auf CHF 1.8 Mio gestiegen. Die Handelsaktivität gemessen an der Anzahl Abschlüsse verbesserte sich auf 113 von 106. Insgesamt sei es eine ruhige Woche mit wenigen Neuigkeiten gewesen, wie die ZKB berichtete.

Der ZKB KMU-Index sank trotz höherem Volumen um 0.1% auf 1'352.10 Punkte. Begründet wird dies mit den hohen Abschlägen bei den Wochenverlierern Lenzerheide Bergbahnen (22,0%) und Ferien- und Sportzentrum Hoch Ybrig (8.3%). Die Aktien des Kongress- und Kursaal Bern und des Stadtcasino Baden gingen um 4,6% respektive 2.1% zurück.

Auf der Gewinnerseite standen mit einem Plus von 6,7% die Valoren der Rigi Bahnen zuoberst. Die Papiere von Plaston Holding gewannen 5,8% und die Aktien der Zürichsee Fähre Horgen-Meilen sowie der acrevis Bank rückten um 2.6% bzw. 2.3% vor.

Rege gehandelt wurden die Papiere von Welinvest. Sie generierten mit 428'050 CHF in acht Abschlüssen den höchsten Umsatz der vergangenen Handelswoche. In WWZ-Titeln setzte die ZKB in ebenfalls acht Transaktionen CHF 210'240 um. Dahinter erzielten die NZZ-Valoren CHF 189'100 in sieben Trades und Reishauer Namenaktien generierten in zwei Abschlüssen CHF 164'500.

An der Nachrichtenfront blieb es ruhig. Die veröffentlichten Neuigkeiten hatten keinen Einfluss auf die Kursbewegungen der betreffenden Unternehmen. Montana Tech legte die Quartalszahlen vor. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 erwirtschaftete die Industriegruppe, einen Umsatz von EUR 637.6 Mio (+12%). Das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA stieg derweil überproportional um 31% auf EUR 105.4 Mio. Der EBIT legte um 45% auf EUR 66.9 Mio zu.

Die NZZ-Mediengruppe ernannte Felix Graf per 1. Juni 2018 zum neuen CEO. Graf folgt auf Veit Dengler, welcher die NZZ bereits im Juni 2017 verlassen hatte. Interimistisch wird seither die Gruppe von Finanzchef Jörg Schnyder geleitet, was bis zur Übernahme von Graf auch so bleiben soll. (Quelle: awp)

Die Nachfolgeregelung für Daniel Ettlinger, den Leiter Verlagsservices und Druck der NZZ-Mediengruppe, ist bekannt: Jürg Weber, Michael Fingerhuth und Heinz Meyer übernehmen Funktionen von Ettlinger, der wie im Oktober angekündigt CEO der Rheintal Medien AG wird. (Quelle: awp)

