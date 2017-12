Berlin (ots) - Der sächsische SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig soll nach einem Bericht des in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe) Ost-Beauftragter der SPD werden. Dulig bestätigte der Zeitung seine Ambitionen für das neu geschaffene Amt und sagte zur Begründung, die SPD sei "nach wie vor eine sehr westdeutsch geprägte Partei". Die ostdeutsche Stimme müsse lauter zum Klingen gebracht werden, "nicht aus Minderwertigkeitsgefühlen heraus oder weil es uns schlecht geht, sondern weil wir selbstbewusst unsere Themen setzen müssen". Dulig hat sich vorgenommen, in seiner neuen Rolle den Osten besser zu erklären, innerhalb der SPD, aber auch in Gesamtdeutschland will er politisch gehört werden. "Ich will das gute Gewissen des Ostens sein, die Stimme erheben, damit auch unsere Kollegen in Westdeutschland lernen und verstehen, wie der Osten ist". Dulig strebt an, auf dem am Donnerstag beginnenden Bundesparteitag in Berlin erneut für den Parteivorstand zu kandidieren. Aus dessen Kreis soll anschließend der neue Ost-Beauftragte berufen werden.



