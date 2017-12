Rohöl: Die Ölpreise sind mit Abschlägen in die erste Handelswoche nach der OPEC-Sitzung gestartet und konnten damit vorerst nicht weiter an die Gewinne der Vorwoche anknüpfen. Gold: Der Risikoappetit der Marktteilnehmer ist zuletzt wieder zurückgekehrt und der Goldpreis entsprechend gefallen. Hintergrund ist die Steuerreform in den USA, die auf dem besten Wege ist, noch in 2017 Gesetzeskraft zu erlangen. Aluminium: Nach Monaten deutlicher Zuwächse angesichts zeitweilig erhöhter Nachfrageerwartungen und mitunter moderaten Angebots traten die Notierungen von Aluminium zuletzt auf der Stelle. Hinweis: Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur...

