Berlin (ots) - ImmobilienScout24 erweitert sein Serviceangebot: In Kooperation mit Matterport bietet der Online-Marktplatz künftig eine Komplettlösung für die Erstellung von 3D- und virtuellen Touren. Maklern und professionellen Anbietern ist es so erstmals möglich, komplette 3D-Rundgänge und virtuelle Touren in ihre Immobilieninserate auf ImmobilienScout24 zu integrieren.



ImmobilienScout24 erweitert in Kooperation mit Matterport die Darstellungsmöglichkeiten für die Online-Objektvermarktung. Der Online-Marktplatz treibt die Implementierung von Virtual Reality seit dem Frühjahr 2016 voran. Bislang konnten professionelle Anbieter mit ihrem Smartphone oder einer 360°-Kamera interaktive Rundgänge für ihr ImmobilienScout24-Inserat erstellen und hochladen. Mit dem neuen Serviceangebot ist es Anbietern künftig möglich, innerhalb weniger Minuten moderne 3D- und virtuelle Rundgänge zu erstellen. Potenzielle Käufer und Mieter können die Innenräume per Computer, Smartphone, Tablet oder Virtual Reality Headset erkunden und sich in realitätsgetreuer Qualität im Raum umschauen. "Die Immobilienbesichtigung wird so zur emotionalen Entdeckungsreise, bei der die Traumimmobilie schon vom Sofa aus erlebbar wird", sagt Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmobilienScout24. Makler und Anbieter können zusätzlich Raumpläne und hochauflösende 4K-Bilder, druckfertige 2D-Fotos für jeden Raum, interaktive 3D-Grundrisse in Farbe, Außenansichten im 3D-Modus, Kurzvideos für die Nutzung in den sozialen Medien sowie individuelle Infopunkte innerhalb der Rundgänge erstellen. "Für Suchende wird eine Immobilie online so erlebbar, als wären sie selbst vor Ort", sagt Schroeter. In Kombination mit der Matterport-Cloud können alle Objektabbildungen sowie 3D-Touren auf ImmobilienScout24.de integriert und in den sozialen Medien geteilt werden.



Matterport ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das ein 3D-Kamerasystem entwickelt hat, mit der sich Innenräume in 3D scannen und online in Form von virtuellen Rundgängen abbilden lassen. Aufgenommen werden diese mithilfe der Pro2 3D Kamera, einer Komplettkamera mit einer Auflösung von 134,2 Megapixeln. Weitere Informationen sowie Videos zum Reinklicken finden Sie unter: https://try.matterport.com/de/scout24/



Pressekontakt: Medienkontakt Eve-Marie Röseler Immobilien Scout GmbH Fon 030 / 243 01-1023 E-Mail: presse@immobilienscout24.de