Fondstrends-Leser beurteilen die Berufsperspektiven in der Finanzbranche eher kritisch. Rund 62% der Teilnehmer an der Fondstrends-Umfrage schätzen die Berufsaussichten als "mittelmässig" bis "schlecht" ein, während nur 38% von "guten bis "sehr guten" Zukunftsperspektiven in der Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...