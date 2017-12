Bad Marienberg - Der für die Sicherheitsunion zuständige EU-Kommissar Julian King ist heute (Dienstag) zu politischen Gesprächen in Berlin, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Am Morgen traf er Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, um über Sicherheitsfragen, besseren Informationsaustausch und die Interoperabilität von Informationssystemen sowie die Bekämpfung von Radikalisierung zu sprechen.

Den vollständigen Artikel lesen ...