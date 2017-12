Hamburg (ots) - Der "Bachelor" Leonard Freier (32) hat das Herz seiner Ex-Freundin Caona (27) zurückerobert. Exklusiv in Closer (EVT 06.12.) spricht das Paar über sein Glück, als junge Familie wieder vereint zu sein.



Eine der schönsten Liebesgeschichten 2017 kommt zum Jahresende: Denn sie ist nicht nur ein Liebes-Comeback für Leonard und Caona, sondern vereint die junge Familie um Töchterchen Aurora (2). "Leonard hat als Erstes meine Mutter eingeweiht, als er sich seiner Gefühle zu mir sicher war", erzählt Caona über die ersten Annäherungen. "Stimmt", gibt Leonard zu: "Ich habe sie gefragt, wie meine Chancen stehen, und auch, wie sie das finden würde. Sie war direkt auf meiner Seite und hat sogar ein Date organisiert - ohne dass Caona davon wusste."



Erfolgreich, wie sich jetzt zeigt. Das Paar freut sich auf ein schönes Weihnachtsfest als Familie doch "erst mal feiern wir jetzt Auroras dritten Geburtstag und sind einfach nur dankbar dafür, dass wir uns diese zweite Chance geben - und auch nutzen werden ..."



