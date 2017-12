Im Mai 2018 wird das Austria Center Vienna zum Zentrum des Europäischen Entwickler-Daseins. Steve Wozniak hat sein Kommen bestätigt.



Schon 2017 war die WeAreDevelopers Conference mit 4.000 Besuchern in der Wiener Marx Halle das Zentrum der europäischen Entwickler-Szene. Die Speaker von 2017 lesen sich wie das Who Is Who der internationalen Tech-Branche: John Romero (id Software), Joel Spolsky (Stack Overflow, Trello), Preethi Kasireddy (Sapien), Håkon Wium Lie (CSS Erfinder), Rasmus Lerdorf (PHP Erfinder), Felix Krause (Google) und viele weitere internationale und lokale Speaker sorgten für ein volles zweitägiges Programm.



Für 2018 haben die Co-Founder von WeAreDevelopers, Sead Ahmetovic, Benjamin Ruschin und Thomas Pamminger eine Überraschung auf Lager: Die erwarteten 8.000 bis 10.000 Besucher dürfen sich auf Steve Wozniak freuen.



"The Woz" ist mit Steve Jobs und Ronald Wayne einer der drei Gründer von Apple und einer der Väter des Personal Computers.



Sead Ahmetovic, Co-Founder von WeAreDevelopers meint: "Die Teilnahme von Kalibern wie Steve Wozniak bestätigt die Relevanz des WeAreDevelopers World Congress und zeigt, dass WeAreDevelopers zu einer internationalen Marke gewachsen ist."



"Mit WeAreDevelopers tragen wir zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich bei und positionieren Wien als Tech Hub auf der internationalen Landkarte." ergänzt Benjamin Ruschin, Co-Founder von WeAreDevelopers.



John Romero (Doom, Quake, Wolfenstein 3D) gibt es auf Grund des tollen Feedbacks aus der Community im Mai 2018 im Doppelpack zusammen mit seiner Frau Brenda. Es gibt auch neue internationale Speaker im Line-Up: Renaud Visage (Co-Founder Eventbrite), Angie Jones (Twitter), Feross Aboukhadijeh (Webtorrent), Nick Shadrin (Nginx), Jina Anne (Amazon) sind nur einige wenige Namen, die schon veröffentlicht wurden.



Thomas Pamminger, Co-Founder von WeAreDevelopers, schließt mit dem Hinweis auf den am 1. Dezember geöffneten Call for Speakers: "Alle Entwickler sind herzlichst eingeladen Ihre Talks einzureichen und Ihr Know-How auf der Konferenz mit anderen Entwicklern zu teilen."



WeAreDevelopers ist mit Dezember der Digital Skills and Jobs Coalition beigetreten und hofft die Diversität des Programms weiter zu steigern. Im Augenblick befinden sich 60% weibliche Speaker im Line-Up.



Der WeAreDevelopers World Congress wird am 16.-18. Mai 2018 in Wien stattfinden - 3 Tage, mehr als 8.000 developer und 10 Tracks. Tickets gibt es im Augenblick noch zum Early Bird Preis für EUR 299 statt 799.



Tickets können auf [www.wearedevelopers.com/congress] (http://www.wearedevelopers.com/congress) gebucht werden.



WeAreDevelopers World Congress 2018 Datum: 16.5.2018 Ort: Austria Center Vienna Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien Url: https://www.wearedevelopers.com/congress



