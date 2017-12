Für die Ehe für alle und gegen Rassismus - die beliebtesten deutschen Tweets des Jahres 2017 setzen sich für eine offene Gesellschaft ein. Auch eine Edeka-Filiale landet dadurch unter den zehn erfolgreichsten Tweets.

Edeka sorgt in den sozialen Netzwerken immer wieder für positive Reaktionen, gerade mit kreativen Werbespots zur Weihnachtszeit. Nun ist das Unternehmen auch Thema in einem der zehn erfolgreichsten Tweets des Jahres 2017 in Deutschland. Das soziale Netzwerk Twitter selbst hat die Beiträge der vergangenen Monate zum Ende dieses Jahres ausgewertet und ein Jahresrückblick-Ranking erstellt. Ein Tweet zur Initiative gegen Rassismus einer Edeka-Filiale in Hamburg landet in dem Ranking auf Platz sechs.

Der erfolgreichste Tweet des Jahres zeigt AfD-Politikerin Beatrix von Storch. "Die Fahrkarte zum Bundestags: 2,70 Euro. Der Cappuccino im Besucher-Café: 3,50 Euro. Das Gesicht von Beatrix zur Ehefüralle-Abstimmung: unbezahlbar." Dieser Text, verbunden mit einem Schnappschuss von Storch, wurde über 14.000 Mal geteilt, 34.500 Mal mit ...

